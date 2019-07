Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Putin a Roma, incontro col Papa (5 luglio 2019)

Giornata romana per il presidente russo Putin in una Capitale blindatissima per il suo arrivo, con grande attenzione alle misure di sicurezza. Putin ha trascorso un’ora con Papa Francesco senza però nessun accenno al viaggio di Bergoglio in Russia. Al Quirinale con Mattarella e poi a Palazzo Chigi con il Premier Conte, quindi prima di ripartire il capo del Cremlino si è incontrato con Silvio Berlusconi, definito da Putin un ‘politico di statura mondiale’.

Ultime notizie, Tria: ‘Dall’UE nessuna manovra correttiva’

Il Ministro dell’Economia Tria ha riferito in Senato dopo lo stop alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Europea. ‘Non è stata una manovra correttiva, solo una forte correzione del bilancio, che sarà comunque la più consistente degli ultimi anni’ ha spiegato il Ministro esortando all’impegno per non disattendere le aspettative di Bruxelles. Nel Governo però sale la tensione sul fronte delle autonomie, con le votazioni rimandate alla prossima settimana.

Ultime notizie, Libia pronta al rilascio di migliaia di migranti

Il capo del Governo libico riconosciuto, Al Sarraj, non ha escluso la necessità del rilascio di migliaia di migranti al momento alloggiati nei centri di accoglienza, dopo i raid e i bombardamenti ordinati dal generale Haftar che hanno causato decine e decine di morti. L’operazione dovrebbe riguardare fino a 7000 persone e l’ONU chiede maggiore collaborazione da parte dell’Europa. Nel frattempo si fa registrare un nuovo naufragio al largo della Tunisia con circa 30 dispersi.

Ultime notizie, 4 luglio di Trump, un grande show

Imponente come un kolossal la grande parata militare voluta dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per celebrare il giorno dell’Indipendenza. Infuriano le polemiche sui costi dell’evento e sul discusso ‘saluto all’America’ che il Presidente pronuncerà dove nel 1963 Martin Luther King tenne il celebre discorso ricordato per la frase ‘I have a dream’.

Ultime notizie, lo Stromboli fa ancora paura

Secondo gli studiosi il vulcano Stromboli è ancora in una situazione definita di ‘disequilibrio’ dopo le esplosioni che hanno causato un morto e tre feriti. Vietate le escusioni e innalzato a ‘giallo’ il livello d’allerta, molti turisti hanno abbandonato l’isola. Gli esperti sismologi e vulcanologi hanno affermato che non c’è modo di comprendere se il vulcano sarà di nuovo soggetto a violente esplosioni nei prossimi giorni, la zona circostante è stata evacuata anche per evitare possibili avvelenamenti da gas come quello fatale al turista di Milazzo deceduto nella giornata di mercoledì.

Ultime notizie, Culle sempre più vuote: ‘Serve reazione choc’

Problemi economici, precarietà e carenza di servizi: queste le cause del drastico calo delle nascite nel nostro Paese, indicato dalle statistiche recentemente rese pubbliche. Il presidente dell’Istat: ‘Non si vede la ripresa, servono misure radicali’. Tra le città italiane in controtendenza Bolzano tra le città che hanno fatto registrare un incremento delle nascite, grazie alle politiche locali a sostegno della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA