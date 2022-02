Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: scendono i contagi. Via alle mascherine all’aperto

Stop alle mascherine all’aperto da oggi. Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata l’ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che dispone la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto, a partire da venerdì 11 febbraio. Bisognerà comunque portare con sé le mascherine per indossarle in caso di affollamenti.

Auguri buon San Valentino 2022/ Le frasi dei film: da A Beautiful Mind a Love Story

Permane, comunque, l’obbligo fino al 31 marzo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’emergenza, dunque, è ancora in corso, anche se le misure iniziano ad allentarsi.

Ultime notizie Covid: il bollettino di ieri del coronavirus

Il numero dei contagi da coronavirus in Italia continua a scendere. Nella giornata di ieri si sono registrati 75.861 nuovi contagi, circa 6mila in meno del giorno precedente, ma allo stesso tempo è calato anche il numero dei tamponi processati. Il tasso di positività rimane stabile all’11,1%. Superiore invece il numero dei decessi: 384 contro 325. Il numero di morti ha superato i 150mila dall’inizio della pandemia.

Donatella Raffai come è morta/ Volto di Chi l'ha visto: un anno fa il matrimonio...

Per quanto riguarda il numero dei ricoverati si registra un calo in entrambe le tipologie con una diminuzione di 28 unità in terapia intensiva e di 578 unità nei reparti ordinari. Nell’ultimo bollettino, registrate invece 137.221 guarigioni. Considerando l’intera settimana, abbiamo avuto una diminuzioni del 7,7% per i reparti ordinari e dell’11% per i reparti di terapia intensiva, mentre resta invece stabile il numero dei morti.

Ultime notizie: morta Donatella Raffai

La storica conduttrice del programma di Rai 3, “Chi l’ha visto?”, Donatella Raffai, è morta ieri a 78 anni di età. La Raffai aveva lavorato anche al fianco di Corrado Augias nel programma “Telefono giallo”, in onda sempre su Rai 3. La conduttrice era assente dagli schermi dal 2000 quando aveva personalmente deciso di lasciare il mondo della tv. Negli ultimi anni era stata colpita da una grave malattia.

Chico Forti, Bocelli in carcere per fargli visita/ "L'Italia ti sta aspettando"

La notizia della sua morte è stata resa pubblica dal marito, Sergio Maestranzi, con il quale la Raffai si era sposata nel corso del 2021 dopo una convivenza durata 30 anni. I funerali della conduttrice si terranno a Roma nella giornata di oggi. La redazione del programma “Chi l’ha visto?” e l’attuale conduttrice, Federica Sciarelli, hanno fatto pervenire le loro condoglianze.

Ultime notizie estero: Carlo d’Inghilterra ancora positivo al Covid

Carlo D’Inghilterra, il 73enne erede al trono del Regno Unito è nuovamente positivo al Covid 19 ed è stato costretto a mettersi in autoisolamento, rinunciando così ai vari eventi in programma. La notizia è stata data da Clarence House.

Il principe Carlo era già stato contagiato, in maniera lieve, agli inizi della pandemia nel mese di marzo del 2020, mentre in questa occasione non sono state comunicate notizie sul suo attuale stato di salute. L’ultimo evento a cui aveva partecipato, nella serata dell’altro ieri, era stata una cena alla quale hanno presenziato anche Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere, e Priti Patel, ministro degli esteri inglese.

Ultim’ora Olimpiadi invernali: medaglia di bronzo per Omar Visintin a Pechino

Nella giornata di ieri, l’azzurro Omar Visintin ha incrementato il medagliere italiano alle Olimpiadi di Pechino aggiudicandosi la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Il 32enne italiano, che aveva vinto una medaglia anche nell’edizione 2019 dei campionati momdiali, nello scorso mese di dicembre si era infortunato e aveva rischiato di non poter prendere parte alle gare olimpiche.

Sfuma invece la medaglia per la Lollobrigida che nella prova dei 1500 metri del pattinaggio ha conquistato soltanto il quarto posto. Oggi ritornano in gara le azzurre dello sci con la prova del Supergigante, alla quale non parteciperà però Sofia Goggia che dovrebbe disputare solo la discesa libera. Gli azzurri avranno come prima punta Federica Brignone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA