ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Silvio Berlusconi positivo al Covid (3 settembre)

I contagi da Coronavirus in Italia sono in aumento. Il bollettino di ieri infatti parla di 6 morti e ben 1326 nuovi positivi rispetto ai 978 di martedì. Va però anche sottolineato che i tamponi nelle ultime 48 ore sono passati da 81050 a 102959. Rispetto a due giorni fa si parla di due morti in meno nel conto con il totale delle vittime da Covid-19 che sale al numero drammatico di 35497. Sono cinque le regioni che hanno superato ieri i 100 casi: Lombardia (237), Lazio (130), Campania (117), Emilia Romagna (107) e Veneto (163). Sono tre le regioni sotto i 10 casi, mentre sono appena 2 in Basilicata e Valle d’Aosta e nessuno per il Molise. Si parla inoltre di due nuovi casi di terapia intensiva con i malati ricoverati in condizioni complicate che salgono a 109.

Ultime notizie, Silvio Berlusconi positivo al Covid-19

E tra i positivi al Covid-19 c’è anche l’ex Premier Silvio Berlusconi. Il suo medico Alberto Zangrillo ha sottolineato: “Berlusconi è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio seguendo le disposizioni regionali. Tale controllo era in programma dopo il recente soggiorno in Sardegna”. Lo stesso Silvio Berlusconi ha sottolineato: “Sarò presente in campagna elettorale con interviste su televisione e giornali secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è accaduto anche questo, ma continuo la mia battaglia”. Forza Italia ha redatto una nota ufficiale in cui sottolinea: “In seguito a controllo precauzionale il presidente è risultato positivo. Continuerà a lavorare nella sua residenza di Arcore dove trascorrerà il periodo di isolamento. Continuerà a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro destra”.

Philippe Daverio è morto

E’ morto Philippe Daverio, uno dei grandissimi protagonisti della cultura italiana. A ricordarlo abbiamo visto anche il Sindaco di Milano Beppe Sala che su Facebook ha scritto: “Con lui scompare uno dei grandi protagonisti della vita culturale della Milano degli ultimi decenni. E’ stato innamorato di Milano cui ha sempre prestato la forza dell’originalità e della sua competenza”. Sono tantissimi i ricordi per un uomo eccentrico e amato per la sua grande cultura ma anche per la gentilezza. Persona squisita ha lasciato tanti amici come Vittorio Sgarbi che a Adnkronos sottolinea: “Siamo stati come fratelli in un mondo di lupi, entrambi abbiamo fatto attività politica ma senza che questa diventi politica dell’arte. Non faceva il politico, ma lo era più di noi”.

Anziano muore dentro il centro commerciale Euroma 2

Si è consumata una tragedia a Roma dove all’interno del noto centro commerciale Euroma 2 è morto un uomo di 73 anni. Al momento si parla di un possibile malore mentre questi era all’interno del supermercato presente e che è stato per l’occasione evacuato. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo con defibrillatore. Il direttore dell’intero ipermercato ha inizialmente sgombrato solo la zona interessata, per poi chiudere lo stesso supermercato. La salma è stata messa a disposizione dei familiari, con i carabinieri che si sono presentati subito sul posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA