Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: strage in Bolivia (18 novembre)

La Commissione interamericana per i diritti umani ha contestato l’operato del governo di Anez per avere emanato un decreto legge che esonera la colpa delle forze dell’ordine durante lo svolgimento del loro lavoro. Tale decreto è stato approvato nel giorno ritenuto più cruento, cioè quando 8 contadini dediti alla produzione di cocaina, durante una contestazione pacifista a favore di Morales, sono stati brutalmente uccisi dai militari. Venerdì scorso più di nove persone sono state uccise dai militari e più centoventi persone ferite durante una manifestazione antimilitarista svoltasi in Bolivia. Di fronte alle stragi compiute dalla polizia militare Jerjes Jstiniano, ministro della Presidenza, in una conferenza stampa, nel ribadire il parere espresso dalla Commissione interamericana, ha precisato con fermezza che i militari non hanno la licenza di ammazzare persone innocenti.

Ultime notizie acqua alta a Venezia: mutui bloccati per un anno

E’ ancora codice rosso per Venezia. Ieri infatti era previsto un nuovo innalzamento dell’acqua che dovrebbe superare i 160 cm. Per aiutare i veneziani il governo ha sospeso per un anno il pagamento dei mutui. Come annunciato dal sindaco di Venezia e dal Commissario delegato per l’emergenza il capoluogo veneziano dovrà affrontare un’altra “giornata dura”.L’ultime notizie meteo non promettono bene. I centri commerciali e le scuole, la Piazza San Marco come la basilica sono rimaste chiuse. I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi di prosciugamento in numerose strutture. Si contano più di 450 squadre di intervento solo a Venezia. Si attendono nei prossimi giorni ancora forti piogge e violente raffiche di vento, con un’anomala alta marea. Tutte le imbarcazioni che ostruivano il passaggio del canale della Giudecca e del bacino di San Marco sono state rimosse.Durante la giornata non sono mancati i soccorsi dei vigili del fuoco per spegnere alcuni incendi provocati dalle cabine elettriche a causa dell’alta marea. In giornata ci sono state molte manifestazioni dopo le visite dei politici a San Marco. Sul ponte Rialto gli abitanti del quartiere hanno messo degli striscioni contro le propagante politiche. Anche in piazza San Marco ci sono state delle contenute manifestazioni in segno di protesta contro l’inefficienza governativa.

Ultime notizie, allerta arancione in Toscana

La perturbazione atmosferica che si è abbattuta in questi giorni sulla regione Toscana ha fatto scattare l’allerta arancione. La protezione Civile ha fatto sapere che i fiumi Amo e Bisenzio hanno superato abbondantemente il livello di guardia, mettendo il pericolo la viabilità dei mezzi di trasporto. La Protezione Civile invita le persone a muoversi solo se necessario. Rimangono ancora chiusi via del Ponte a Iozzo, la Sp 72 e 429 a causa delle frane e per la caduta di alberi. I vigili del Fuoco stanno lavorando duramente per consentire la normale viabilità in quei tratti di zone chiuse. Per precauzione l’Amministrazione comunale ha fatto chiudere la strada soprannominata “degli argini dell’Arno” a Ciliegi e a Prulli fino al termine dello stato di allarme.

Ultime notizie, Italia in campo contro l’Armenia

Si torna in campo con l’Italia di Roberto Mancini che stasera affronterà l’Armenia per le qualificazioni a Euro 2020. Gli azzurri sono già qualificati, ma vogliono continuare il loro percorso netto nel Gruppo J dove hanno raccolto per ora 9 vittorie su 9 partite giocate con la bellezza di 28 gol fatti e appena 3 incassati. Roberto Mancini ha comunque specificato che saranno diversi gli esperimenti con la possibilità di vedere in campo calciatori che hanno giocato di meno. In porta dovrebbe esserci Sirigu con la difesa a quattro che presenterà le novità Di Lorenzo e Biraghi sulle corsie, confermati al centro Bonucci e Romagnoli. Jorginho sarà ancora il faro in mezzo al campo con ai suoi fianchi i giovani Tonali e Castrovilli. Davanti ai lati di Immobili vedremo Chiesa e Zaniolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA