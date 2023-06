Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Usa: Congresso approva accordo sul debito, evitato default

Ultime notizie Usa, evitato il default: il Congresso approva l’intesa Rep-Dem

Evitato in maniera definitiva il default degli Stati Uniti: le ultime notizie arrivate questa notte dal Congresso Usa vedono confermare anche al Senato americano l’accordo di legge trovato dal Presidente Biden e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy. Scongiurato il default che avrebbe messo a rischio milioni di posti di lavoro e la ricchezza delle famiglie americane: il Congresso ha infatti sospeso il tetto del debito, evitando a tre giorni dalla deadline fissata dal Tesoro l’ipotesi nefasta del fallimento.

Adottato stanotte il disegno di legge “Fiscal Responsability Act” già approvato alla Camera, frutto di lunghe trattative tra il Presidente Joe Biden e il partito repubblicano: convinte le ali “estreme” sul compromesso, lo Stato americano ora potrà onorare i propri pagamenti sul debito fino all’inizio del 2025. «Questa è una grande vittoria per l’economia e per il popolo americani», ha detto il Presidente democratico salutando l’approvazione dell’intesa, «sono impaziente di mettere in atto l’accordo raggiunto».

Ultime notizie choc: la nuova “ondata’ di femminicidi

Ha confessato il fidanzato di Giulia Tramontano, la ragazza di Senago incinta al settimo mese uccisa a coltellate e di cui stava cercando di disfarsi del cadavere dandogli fuoco. Per le modalità dell’omicidio contestata all’uomo, che si trova adesso rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore, l’aggravante della premeditazione.

L’uomo, Alessandro Impagnatiello, aveva cercato online come uccidere la donna 29enne, incinta di sette mesi, denunciata come scomparsa e trovata morta nel milanese. A Roma un altro femminicidio con una poliziotta uccisa da un collega con cui aveva una relazione e che, dopo il delitto, si è suicidato. Questa ondata di femminicidi sembra quindi inarrestabile nella sua drammaticità.

Vertice dell’Unione Europea in Moldova: le ultime notizie

In corso in Moldavia il vertice dell’Unione Europea con la premier Meloni che ha enfatizzato come l’Europa non può avere Paesi di serie A e Paesi di serie B. Chi vuole entrare nell’Unione Europea deve poterlo fare liberamente, aggiunge il premier. Sul Presidente ucraino Zelensky si conferma il pieno supporto nella consapevolezza che lui sta salvaguardando anche la nostra libertà.

Verso le celebrazioni del 2 giugno

Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani, così il Presidente della Repubblica ha parlato al Quirinale prima del tradizionale ricevimento che precede la festa della Repubblica. Anche Mattarella torna sull’Ucraina affermando che si debba cercare una pace giusta per tutti. Un pensiero speciale del Presidente all’Emilia Romagna, devastata dall’alluvione che l’ha colpita nei giorni scorsi. Domani, come di consueto, si terrà a via dei Fori Imperiali a Roma la tradizionale parata militare con le celebrazioni aperte oggi con il cambio della guardia al Quirinale.

Rapidamente verso la ricostruzione: ultime notizie alluvione Emilia Romagna

Si tratta di una vera e propria sfida quella che passa per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna. Gli sfollati restano meno di mille mentre elettricità e acqua corrente sono state ripristinate quasi ovunque. Si pensa ormai all’apertura della stagione balneare in Romagna per superare il grave evento alluvionale. La devastazione è ancora sotto gli occhi di tutti, sia nelle case che nelle aziende. Il sindaco di Faenza, nel parlare di sfida, lancia l’idea di un progetto unico che vada dagli Appennini all’Adriatico.

Ultime notizie Giordania: il matrimonio reale ad Amman

I reali di tutto il mondo si sono ritrovati ad Amman, in Giordania, per festeggiare il matrimonio dell’erede al trono giordano con una ricca architetto saudita. Matrimonio all’insegna dello sfarzo con 140 ospiti e un banchetto per 4000 invitati. E per una famiglia reale che vede le nozze un’altra coppia, della famiglia reale britannica, viene ormai data prossima al divorzio: quella fra Megan ed Henry, ormai in rotta.

La FIAT rilancia la Topolino: le ultime notizie sul mondo auto

La FIAT torna sul mercato con un modello che ha fatto la storia ovvero la Topolino. Si tratta di un quadriciclo elettrico, particolarmente innovativo nelle caratteristiche tecniche ma con uno stile che richiama in modo netto la sua famosa antenata. L’auto viene messa in commercio per la mobilità urbana e con la particolare caratteristica di poter essere guidata fin dall’età di 14 anni.











