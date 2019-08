Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Usa sotto shock, 30 morti in 12 ore (5 agosto)

Le ultime notizie ci parlano degli Usa sotto shock per due sparatorie andate in scena in 12 ore e che hanno provocato complessivamente 30 morti, sempre a causa dell’uso indiscriminato delle armi da fuoco. Le stragi sono avvenute negli stati del Texas e dell’Ohio, rispettivamente nelle città di El Paso e Dayton. A El Paso un suprematista bianco di 21 anni, Patrick Crusius, ha aperto il fuoco in un centro commerciale provocando 20 morti e 26 feriti. A Dayton nell’Oregon Distric, la strada della movida notturna, una sparatoria ha provocato 10 morti e 26 feriti.

Ultime notizie, Settimana decisiva: il Governo conta i voti

Per la maggioranza del Governo Gialloverde si apre una settimana cruciale che potrebbe portare alla caduta dell’esecutivo oppure rilanciarne l’azione in vista di settembre. Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto andranno in scena in Parlamento una serie di votazioni che rappresenteranno una verifica decisiva sulla tenuta del Governo. La prima sul decreto sicurezza bis, sulla quale la Lega ha chiesto garanzie agli alleati 5 Stelle: i franchi tiratori potrebbero mettere a repentaglio il Governo.

Ultime notizie, Bergamo: investiti di proposito per una lite stradale

Un ragazzo di 21 anni, Luca Carissimi, e un suo amico diciottenne, Matteo Ferrari, sono stati investiti di proposito a Bergamo al culmine di una lite in discoteca. I due hanno avuto un litigio in un locale di Azzano San Paolo e si sono allontanati in scooter, venendo aggrediti e inseguiti dai loro assalitori che li hanno speronati, mandandoli fuori strada. Carissimi ha perso la vita, Ferrari è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni.

Ultime notizie, schiavi della droga perfino a dieci anni

E’ allarme per il crescente consumo di stupefacenti tra le fasce più giovani della popolazione. E’ in aumento il numero di ragazzi che provano la loro prima dose di stupefacenti prima dei 15 anni, ma la statistica shock parla di bambini che a soli 10 anni provano droghe di ogni tipo. Secondo le statistiche cocaina e cannabinoidi sono le sostanze nettamente più consumate dai giovani e le politiche di prevenzione, nelle scuole in particolare, si stanno rivelando inefficaci per contrastare il fenomeno.

Ultime notizie, continua l’esodo: e chi resta in città?

Si è concluso il weekend da bollino nero per il traffico, con le maggiori città italiane che si sono svuotate per l’esodo d’agosto. Situazione mantenuta sotto controllo sulle autostrade, secondo le stime ci sarà comunque un aumento della percentuale di persone che resteranno in città, dove saranno organizzati eventi per far vivere comunque un’estate allegra a chi non potrà raggiungere i vari luoghi di villeggiatura. Polemiche a Roma per lavori su strade e metropolitante che rischiano di procurare disagi ai cittadini.

Ultime notizie, Mick Schumacher: prima vittoria in F2 in Ungheria

Emozionante primo trionfo nel campionato F2 sulla pista dell’Hungaroring per Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Alla guida dell’italiana Prema, Schumacher jr. ha conquistato per la prima volta la vittoria sotto gli occhi della madre Corinna, vincendo sulla pista dove in carriera il padre aveva trionfato per 4 volte, l’ultima delle quali 15 anni fa.



