Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, Virginia Raggi ricandidata Sindaco a Roma (15 Agosto)

Il voto della base sulla piattaforma Rousseau apre alla nuova candidatura della Raggi e ad accordi del M5S Con l’80% dei si la base del M5S ha dato il via libera ad un potenziale terzo mandato di Virginia Raggi quale sindaca di Roma autorizzando anche eventuali accordi elettorali in vista delle elezioni amministrative e regionali del 21 settembre. Il Segretario del PD Zingaretti apre ad un accordo col M5S ma precisa che non sosterrà la candidatura della stessa Raggi. Sempre per la politica il presidente dell’INPS Tridico sostiene il proprio operato nel corso di un’audizione odierna alla camera dei Deputati ma, almeno in quel contesto, non fa alcun nome dei politici che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro per le partite IVA.

Ultime notizie, a due anni dal crollo del Ponte Morandi

In una commovente cerimonia a due anni dal crollo del ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio per ricordare le 43 vittime. Il Presidente Mattarella, in un messaggio dedicato all’evento, ha sollecitato la necessità di collaborare per sviluppare la necessaria cultura della sicurezza. Il Presidente del Consiglio Conte, unendosi ai familiari delle vittime, ha invece invocato che venga fatta giustizia nel più breve tempo possibile.

Ultime notizie, Coronavirus: ecco i dati di ieri

Tre vittime e 574 nuovi contagi, sono questi i numeri di ieri della pandemia da COVID 19 in Italia alle prese con nuove misure per rallentare i casi e bloccare la movida proprio alla vigilia del Ferragosto. Regioni in ordine sparso nelle decisioni sia sulle discoteche e sui luoghi della movida in genere, con la Calabria che ha chiuso ogni attività in cui si pratica il ballo, e Toscana ed Emilia Romagna in primis che hanno invece stabilito nuove norme per l’apertura fra cui un dimezzamento della capienza delle strutture (esclusivamente all’aperto) e la distanza interpersonale non inferiore ai due metri durante il ballo, attività che dovrà comunque prevedere l’uso della mascherina. Caos anche per i controlli a chi proviene dai paesi a maggior rischio come Malta, Grecia e Croazia. Alcune regioni hanno disposto la quarantena in attesa dell’esito dei controlli altre, come l’Emilia Romagna, non hanno invece limitato la circolazione di chi torna da quei paesi. Ancora non attivi i sistemi di controllo rapido in aeroporto.

Ultime notizie, funerali per i quattro giovani morti nel cuneese

Dolore ed incredulità nel corso dei funerali di quattro dei giovani morti nella notte di San Lorenzo mentre andavano in montagna proprio per la tradizione del vedere le stelle cadenti nel cuneese. Una testimone, a bordo dell’auto, ha dichiarato che la velocità dell’auto era moderata e che senza un motivo apparente sono poi caduti nella scarpata. La Procura ha intanto disposto l’autopsia dell’autista anche per verificarne le condizioni.



