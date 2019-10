Ultime notizie/ Poliziotti uccisi a Trieste, mamma killer: “Perdono” (6 ottobre)

Ultime notizie: emergono ulteriori dettagli sulla morte di Pierluigi Rotta e Matteo Demengo, i due poliziotti uccisi nel corso di una sparatoria in Questura a Trieste da Alejandro Augusto Stephan Meran. Il giovane dominicano davanti ai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere: ferito all’inguine nel conflitto a fuoco, resta piantonato all’ospedale di Cattinara. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il pluriomicida dopo aver sottratto le due pistole d’ordinanza agli agenti avrebbe esploso oltre venti colpi anche all’indirizzo di altri agenti. La mamma del dominicano, dopo aver chiesto “perdono alle famiglie” delle vittime, ha raccontato che la sera precedente alla sparatoria il giovane avrebbe sentito delle voci “che lo stavano perseguitando e lo volevano ammazzare”.

Corte Ue, a rischio ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo a rischio: l’istituto che prevede per chi è condannato al carcere a vita per reati di mafia e terrorismo e non collabora con la giustizia non possano esserci benefici penitenziari, quali la libertà condizionale, martedì potrebbe essere oggetto della decisione della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 13 giugno scorso, con una sentenza adottata a maggioranza, la Corte europea di Strasburgo aveva censurato l’ergastolo ostativo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – che vieta “trattamenti inumani e degradanti”. Sugli scudi il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, che avverte: “Quella legislazione ha avuto positivi risultati e ha consentito le collaborazioni. Nel momento in cui dovesse venir meno, se l’ergastolo si trasformasse in una pena diversa è certo che tutti i risultati positivi fino a ora conseguiti non si avrebbero più”.

New York, è strage di clochard: quattro senzatetto sono stati uccisi nella Grande Mela. Tutto è partito dalla segnalazione di una persona non coinvolta nell’aggressione che ha avvisato il 911 della presenza di un cadavere in un palazzo di Chinatown. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato nello stesso stabile anche un altro 49enne in gravi condizioni. Testimoni hanno riferito di aver visto un giovane vestito con giacca e pantaloni scuri nell’atto di colpire a sprangate i senzatetto. Successivamente le forze dell’ordine hanno trovato nella zona di East Brooklyn altri 3 cadaveri. Un giovane di 24 anni è stato fermato: il movente che lo avrebbe spinto a compiere questa striscia di omicidi resta oscuro.

Sarà una domenica di calcio tutta da vivere quella di oggi con il big match tra Inter e Juventus a calamitare l’attenzione di tutti gli appassionati. Nel frattempo nella giornata di ieri si sono giocati i 3 anticipi della 7ima giornata di Serie A: alla Spal è andato il derby emiliano contro il Parma, decisiva la rete segnata nel primo tempo da Petagna. Nel match delle ore 18 l’Hellas Verona batte una Sampdoria sempre più in crisi grazie al gol di Kumbulla e all’autogol di Murro nel finale. Soffre il Milan ma interrompe il suo digiuno di risultati sul campo del Genoa: Theo Hernandez e Kessié su rigore rispondono al gol di Schone su papera di Reina nel primo tempo. Lo spagnolo si riscatta nei minuti di recupero del secondo tempo parando un rigore al danese che salva con ogni probabilità la panchina di Marco Giampaolo.



