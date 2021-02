Ultime notizie/ UItim’ora oggi: Draghi al lavoro per il nuovo Governo (4 febbraio)

Nel bollettino del coronavirus i nuovi casi di contagi registrati sono stati 13.189, mentre le vittime 476. Il numero dei tamponi eseguiti è stato di 279mila ed il rapporto si è elevato sino al 4,7% aumentando rispetto al 3,9 del giorno precedente. In calo invece i ricoveri totali in terapia intensiva, – 69 unità ed i ricoverati con sintomi che sono scesi di 246 unità. La Lombardia resta la regione con il maggior numero di nuovi casi registrati, con Campania e Lazio subito dietro. Per quanto riguarda i guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 15.749 e questo porta il numero dei positivi a 434.722.

Ultime notizie, incarico a Mario Draghi per la formazione del nuovo governo

Nella tarda mattinata di mercoledì il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Mario Draghi, e gli ha conferito l’incarico per il nuovo governo. Incarico che l’ex capo della Bce ha accettato con riserva dicendosi consapevole dell’emergenza che sta attraversando l’Italia e fiducioso di poter avere un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche. Nel pomeriggio sono già iniziati gli incontri e Draghi ha parlato prima con i presidenti dei due rami del parlamento, Fico e Casellati, e poi a lungo con Giuseppe Conte. Stamattina infine inizierà il giro delle consultazioni con i vari gruppi parlamentari. Il colloquio tra Mattarella e Draghi ha avuto una durata di un’ora e al termine dell’incontro nel consueto discorso con la stampa Draghi ha ringraziato pubblicamente il Presidente per l’incarico, elencando le priorità da affrontare come la lotta contro la pandemia e la campagna di vaccinazioni da portare avanti in fretta.

Ultime notizie, le posizioni dei vari gruppi parlamentari

L’incarico conferito a Mario Draghi ha suscitato varie reazioni da parte dei gruppi politici con Franceschini che ha chiesto al M5S di sostenere il presidente incaricato insieme al PD, e le due forze, insieme a Leu, hanno iniziato alle 19.00 un confronto in streaming. Il centrodestra è apparso diviso, con Salvini che ha ribadito che la via maestra per dare un governo stabile all’Italia è quella delle elezioni, mentre Forza Italia è apparsa più possibilista per un appoggio al nuovo governo. Giorgia Meloni ha chiesto che i gruppi del centrodestra non rompano la loro unità, mentre da parte del M5S dopo una dichiarazione di non votare la fiducia, si potrebbe ricorrere a far esprimere gli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau. Per i sindacati, la Cgil, con il segretario Landini ha parlato di una mossa intelligente da parte di Mattarella. Sempre per quanto riguarda i partiti, dopo aver fatto fallire le trattative per il Conte -ter, Italia Viva ha detto che sosterrà il tentativo di Draghi.

Ultime notizie, ancora polemiche per la condanna di Navalny

La condanna emessa da un tribunale russo contro l’oppositore di Putin sta suscitando ancora polemiche specialmente negli altri paesi europei che chiedono la scarcerazione del dissidente. Per quanto riguarda la Germania, Angela Merkel evoca possibili sanzioni contro la Russia. A Mosca molti arresti tra i simpatizzanti di Navalny.

Ultime notizie, possibile etichettatura per il vino, i salumi e la carne rossa

Un documento presentato dalla Comunità Europea ha aperto alla possibilità in futuro di etichettare altri prodotti che sono reputati dannosi per la salute, come avviene già per le sigarette. Questo ha fatto scattare immediate proteste da parte dei produttori italiani che lo ritengono un attacco contro il nostro paese, specialmente in un periodo di pandemia.

