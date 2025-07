Le ultime notizie odierne le apriamo purtroppo con la tragedia avvenuta in quel di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, dove una ragazza di soli 15 anni è morta per aver tentato di fare un selfie. Si trovava su un costone di roccia insieme a due amiche della sua età, ma ad un certo punto il tutto è ceduto: la 15enne che ha avuto la peggio è precipitata per diversi metri franando, per poi essere rimasta schiacciata da un masso di grosse dimensioni, che non le ha lasciato scampo. Per la ragazzina non vi è stato nulla da fare, e alla fine quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso, morta sul colpo dopo lo schiacciamento.

Ferita una seconda ragazza, sempre dopo la caduta, mentre la terza giovane del gruppo è rimasta miracolosamente illesa. La zona dell’incidente è precisamente quella di Busche, sul greto del fiume Piave e poco prima del selfie le tre amiche si erano recate in una spiaggetta vicina per fare il bagno e prendere un po’ di sole. Ad un certo punto si sarebbero però arrampicate su un vecchio ponte, ma un masso è ceduto, forse a causa dell’arrampicata del trio, colpendo in pieno la povera 15enne. Ferita in maniera grave l’altra ragazza, che ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni al momento non sembrerebbero essere gravi.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Siamo da poco entrati nel giorno 1.239 della guerra in Ucraina e ancora una volta la pace appare lontanissima. Kallas, alto rappresentante dell’Unione Europea, ha attaccato Mosca di aver intensificato negli ultimi tempi gli attacchi con le armi chimiche contro Kiev, segnalando ben più di 9mila casi da quando è scoppiato il conflitto. La Slovenia, però, ha deciso di stoppare il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia, compreso il famoso price-cup sul tetto del petrolio e del gas.

Nel frattempo è uscita allo scoperto anche la Casa Bianca che ha smentito l’indiscrezione secondo cui Donald Trump avrebbe detto a Zelensky di colpire San Pietroburgo e Mosca, una notizia che è stata riferita nelle scorse ore da vari media ma che è risultata totalmente infondata, ed è stato anche lo stesso tycoon ha smentirlo: “Non deve farlo”, precisando che non tifa ne per Zelensky ne tanto meno per Vladimir Putin. L’inquilino della Casa Bianca ha poi precisato che al momento gli Stati Uniti non sono intenzionati a fornire armi a lungo raggio a Kiev come i missili Tomahawk, limitandosi quindi ai Patriot, che sono un sistema di difesa aerea. Nel corso di una intervista con la BBC, Trump ha spiegato di essere rimasto deluso da Putin ma sottolineando di non aver ancora chiuso con lo stesso.



Ultime notizie, il delitto di Garlasco

Proseguono a spron battuto le indagini riguardanti il delitto di Garlasco e l’ultimo focus è sul dna maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi. Non vi sono ancora certezze a riguardo, potrebbe essere una contaminazione magari dopo il decesso, ma sono molti i media che parlano di un “terzo uomo”, un ignoto 3 presente sicuramente sulla scena del crimine e che potrebbe aver ucciso Chiara, scagionando quindi definitivamente Alberto Stasi ma anche Andrea Sempio, il nuovo indagato di questo secondo filone di indagini.

L’obiettivo è quello di confrontare a tutto campo il dna individuato, e lo si farà con almeno 30 persone che subito dopo il decesso della povera Chiara Poggi entrarono in contatto con il suo corpo. A chi appartiene questa traccia mai rilevata prima? Ovviamente bisogna andarci cauti, visto che c’è il rischio che il tutto si riveli l’ennesima fake news, ma questa volta gli inquirenti sembrano davvero vicini ad una possibile svolta di questo caso che da 18 anni sembrerebbe essere avvolto in un alone di mistero.

Ultime notizie, gravissimo incidente stradale in una galleria sull’autostrada A1

Uno scontro tra un’auto ed un camion, avvenuto intorno alle 14.30 di ieri, ha causato un gravissimo incidente stradale all’interno di una galleria sull’autostrada A1 nei pressi di Barberino del Mugello. L’incidente ha causato la morte di tre persone ed il ferimento di altre due, una bambina e una donna e la chiusura del tratto di autostrada interessato con conseguenti code e ritardi.

Chi deve arrivare a Bologna è stato costretto ad uscire a Firenzuola e rientrare sull’A1 all’altezza di Sasso Marconi, dopo aver percorso la Strada Statale 65. Dopo l’incidente i vigili del fuoco hanno estratto 5 persone dall’auto utilizzando cesoie e divaricatori e le hanno affidate agli operatori sanitari, che hanno constatato la morte di 3 uomini e provveduto a trasportare in ospedale la donna e la bambina utilizzando anche l’elisoccorso.

Ultime notizie, la guerra in Medio Oriente

Un nuovo fronte di guerra sembra aprirsi al nord con la Siria che vede ampliarsi il conflitto tra drusi e beduini sunniti, con circa 80 morti negli scontri avvenuti tra ieri e stamani mattina, e con Netanyahu che prende le difese dei drusi ed ha ordinato all’Idf un raid contro i beduini sunniti. Nella striscia di Gaza intanto sempre l’Idf ha emesso un avviso alla popolazione per ordinare l’evacuazione di alcuni quartieri di Gaza City e di Jabalya, in vista di possibili attacchi israeliani di grande intensità nelle prossime ore.

Ultime notizie, scappa dai carabinieri e muore schiantandosi contro un platano

E’ successo a Motta di Livenza, dove un giovane di 23 anni, che ha visto i carabinieri intimargli l’alt ha accelerato fuggendo e poi si è schiantato con l’auto contro un platano. Un urto veramente violento che ha fatto finire i pezzi di lamiera dell’auto ad alcune decine di metri di distanza. Sull’auto i carabinieri hanno trovato alcuni panetti di hashis. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamani in Via Gini e il morto è K.A. residente a Pordenone.

Ultime notizie, rinviato il processo per la ministra Santanchè

Il tribunale ha rinviato al prossimo 16 settembre il processo contro la ministra Santanchè in merito al falso in bilancio della società Visibilia, con i pubblici ministeri che hanno protestato parlando anche di un rischio di prescrizione.

Il giudice che ha disposto il rinvio ha precisato che l’apertura del processo si sarebbe potuta fare anche prima se i capi d’imputazione fossero stati presentati in maniera chiara. Dopo questo rinvio la ministra ha dichiarato: “Preferirei l’assoluzione piena, ma questo non dipende certo da me”.

Ultime notizie, incidente mortale la notte scorsa a Barcellona Pozzo di Gotto

Un incidente accaduto la notte scorsa nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto, ha provocato la morte di due ragazzi di 17 anni che si trovavano a bordo di un ciclomotore 125 che è stato travolto da una autovettura. L’incidente è avvenuto in un incrocio tra Via San Vito e Via Kennedy, intorno alle 2 e i due diciassettenni morti si chiamavano Simone Marzullo e Mattia Caruso.

L’auto che ha travolto il ciclomotore è una Fiat Punto e nell’incidente è stata coinvolta anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Nonostante l’intervento del 118 il personale medico non ha potuto che constatare la morte dei due giovani, mentre le forze dell’ordine hanno condotto il guidatore dell’auto in ospedale per sottoporlo ai test per alcol e droga.