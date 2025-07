Le ultime notizie della giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025: due morti in un incidente d'auto a Matera, mentre continuano le ricerche di Andrea Cavallari

Ultime notizie: tragico incidente sulla via del mare a Matera

Una coppia di Matera – il 50enne Giuseppe Carrino e la 45enne Maria di Pede – è rimasta vittima di un grave incidente in auto mentre si trovavano sulla via del mare, diretta a Metaponto: l’auto sulla quale viaggiavano era guidata dal figlio della coppia – il 22enne Giorgio – rimasto anche lui ferito; mentre lo scontro è avvenuto frontalmente con un altro veicolo a bordo della quale si trovavano due giovani 20enni, rimasti anch’essi feriti. A causa dell’incidente, ovviamente, il traffico è andato completamente in tilt ed è stato necessario bloccare la strada e attualmente gli agenti della polizia sono ancora al lavoro per cercare di chiarire le cause dell’incidente.

A Bologna un detenuto esce dal carcere per laurearsi e poi fugge: ultime notizie

Il detenuto Andrea Cavallari – che era in carcere per la strage di Corinaldo, avvenuta nel dicembre 2018 – è uscito dalla casa circondariale bolognese giovedì scorso e, dopo aver discusso la tesi ed essersi laureato, ha fatto perdere le sue tracce: il detenuto non era stato scortato dagli agenti della polizia penitenziaria e all’esame di laurea erano presenti soltanto i membri della sua famiglia; mentre la pena che stava scontando era pari a 11 anni e 10 mesi – quasi conclusi – e proprio dal carcere aveva iniziato a studiare, arrivando alla discussione della tesi all’Università di Bologna in scienze giuridiche.

Le ultime notizie sul clima in Italia: come saranno i prossimi giorni?

Continuano i problemi nel nostro bel paese a causa del clima che sta tenendo ancora le regioni del Centro-Sud, con qualche eccezione, sotto un’opprimente afa; mentre al Nord continuano i temporali e le inondazioni che hanno colpito in particolare la provincia di Como e la Brianza: nella giornata di oggi – non a caso – tutta la regione Lombardia sarà in allerta unitamente alla quasi totalità delle regioni settentrionali (tra Piemonte, Friuli, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna), all’intera costa Tirrenica e alle Marche. A Firenze nei giorni scorsi si sono avute delle forti piogge e a Milano l’allerta meteo era legato sia alla grandine che ai temporali con le piogge che stanno colpendo le varie regioni che sono tendenzialmente molto rapide nell loro evoluzione e accompagnate nella maggior parte dei casi da raffiche di vento molto forti.

Norris vince il GP d’Inghilterra su McLaren: le ultime notizie dallo sport

Il britannico Lando Norris ha vinto ieri a Silverstone il Gran Premio di casa battendo il compagno di squadra Piastri per una doppietta McLaren che torna a vincere, dopo molti anni, nel GP d’Inghilterra: anche per Norris si tratta del primo successo a “casa sua”; mentre oltre al duo della McLaren, sul podio si è piazzato Hulkenberg – anche lui per la prima volta in top 3 -, seguito da Hamilton che è arrivato quarto. Una gara che è stata corsa in parte sul bagnato e che ha visto molti errori da parte dei principali protagonisti, con Piastri che – per esempio – ha dovuto cedere il primo posto al compagno a causa di una penalità di 10 secondi.

La seconda tappa del Tour de France: ultime notizie

Si è corsa ieri la seconda tappa dell’edizione 2025 del Tour de France con l’arrivo a Boulogne sur mer che ci ha regalato il cambio di maglia gialla: una tappa caratterizzata da numerosi saliscendi sui 209 chilometri e con un arrivo in leggera salita che ha visto la volata interpretata da tre campioni con l’olandese Van der Poel che ha battuto il campione del mondo Pogacar e Vingeegard con un vero e proprio successo che ha consentito all’olandese di balzare in testa alla classifica precedendo proprio i due rivali nella volata di oggi.