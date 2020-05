ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora: bocciate le mozioni di sfiducia per Bonafede (21 maggio)

Pubblicità

Bonafede ha superato le due mozioni di sfiducia che erano state presentate da centrodestra ed Emma Bonino, scongiurata così la crisi di Governo. La prima con 160 votanti che hanno espresso la loro contrarietà, mentre la seconda con 158 voti contrari. Si è dichiarato soddisfatto lo stesso ministro che ora pensa a tutto il lavoro ancora da fare. Il voto decisivo è stato proprio quello di Italia viva di Matteo Renzi.

Ultime notizie, Recovery Fund di Merkel-Macron non piace a tutti

Ai Paesi del Nord e all’Austria non piace il piano proposto da Merkel e Macron che prevede 500 miliardi di euro in favore dei Paesi colpiti dal virus. La loro posizione è chiara, preferiscono ci siano dei contributi e non dei mutui. Immediata la replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, convinto che questi Paesi non capiscano la sfida storica e questa opposizione potrebbe finire per favorire il nazionalismo.

Ultime notizie, allarme imprese: la ripresa è incerta

La situazione per le industrie si presenta difficile ed è probabile che solo a giugno si potrà rivedere un minimo di ripartenza. Molti i posti persi, i ristoranti che non riaprono e le attività che si attendono cali impressionanti anche nelle aree più produttive del Paese. Da Nord a Sud un’urgenza che colpisce in particolar modo i piccoli imprenditori e che richiede idee innovative per ripartire.

Ultime notizie Covid in Italia, frenata record del virus

Buone notizie da parte della Protezione Civile con i guariti e i dimessi di oggi che sono di quattro volte superiori ai nuovi positivi. Il dato incoraggiante è anche quello di una media di un solo contagiato ogni 100 tamponi eseguiti. Ancora alto purtroppo il numero dei decessi che con i 161 di oggi si raggiunge la quota di 32.330. Anche Milano torna a sorridere con 294 nuovi casi, e solo 8 a Milano città, rispetto ai 462 di una settimana fa. Non sono però piaciute le nuove scene di assembramenti che hanno automaticamente fatto scattare controlli più serrati e minacce da parte dei governatori di nuovi lockdown se la curva dovesse tornare a salire

Ultime notizie, nel mondo crescono i contagi

È record di contagi nel mondo che continuano a crescere a ritmo impressionante. Il paese che guida la classifica sono naturalmente gli Stati Uniti che ha toccato quota un milione e mezzo. Per Russia, Gran Bretagna e Brasile è invece record di decessi, così come in Svezia, dove il mancato lockdown, ha portato oggi al raddoppio di contagiati e morti.

Ultime notizie, Naomi Campbell compie 50 anni

Non ci sarà il grande party a sorpresa che gli amici da tutto il mondo avrebbero voluto organizzare per la venere nera che ha compiuto 50 anni, ma gli assembramenti sono vietati e quindi Naomi Campbell festeggerà in altro modo il suo importante traguardo, immortalato dai selfie che la stessa modella ha postato sui social, nei si quali si mostra coperta da mascherina, guanti e tuta sanitaria.



