ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora, coronavirus: 1150 vittime in 24 ore negli Usa (8 aprile)

Covid 19 negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono morti 1150 persone. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Complessivamente i decessi negli Stati Uniti sono 10989, mentre le persone infette superano quota 368 mila. In America l’autorità sanitaria nazionale attende il picco dei contagi in questa settimana. La metropolitana di New York risulta tra le città più colpite dal virus, con 22 dipendenti uccisi dall’epidemia. Oltre 5 mila dipendenti della Mta, la società dei trasporti pubblici cittadina, sono in isolamento domiciliare. Per contrastare la diffusione della pandemia il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha prorogato la quarantena fino al 29 aprile e fatto chiudere tutte le attività non essenziali. Sale il bilancio delle vittime danegli: nelle ultimesono morti. Lo riferisce la. Complessivamente i decessi negli Stati Uniti sono, mentre le persone infette superano quota. In America l’autorità sanitaria nazionale attende ildei contagi in questa settimana. Ladirisulta tra le cittàdal virus, condall’epidemia. Oltredella, la società dei trasporti pubblici cittadina, sono indomiciliare. Per contrastare ladellail governatore dello Stato, Andrew, halafino ale fatto chiudere tutte le attività non essenziali.

ULTIME NOTIZIE, STATO DI EMERGENZA IN GIAPPONE

Il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 7 giorni in tutte le regioni del Paese. Il provvedimento restrittivo intrapreso potrebbe estendersi fino al 6 maggio. Ogni governatore regionale ha imposto l’isolamento domiciliare e fatto chiudere le società che attirano le folle. Allo stato attuale l’autorità governativa del Giappone non prevede un lockdown, come negli Stati d’Europa. Sul fronte economico, il primo ministro Shinzo Abe ha stanziato 108 mila miliardi di yen per contrastare la crisi economica del Giappone.

ULTIME NOTIZIE, CALANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

terzo giorno un calo del numero dei pazienti 3898, nello specifico 79 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nel nostro Paese le persone risultate positive al virus, compresi guariti e morti, sono 132547. In isolamento domiciliare sono oltre 60 mila. Le persone dimesse dagli ospedali nelle ultime 24 ore sono 1022. Invece sono in aumento il numero dei decessi: 636 rispetto ieri. Dati aggiornati dalla Protezione Civile. Per Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico, è inadeguato, allo stato attuale, parlare di un reale cambio di direzione delle misure restrittive, nonostante i casi di infezione da coronavirus siano in diminuzione. Le autorità sanitarie registrano per ilundel numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva . Ad oggi le persone ricoverate in sala rianimazione sono, nello specificoinrispetto alla giornata di ieri. Nel nostro Paese le persone risultateal virus, compresi guariti e morti, sono. Indomiciliare sono oltre. Le personedagli ospedali nelle ultimesono. Invece sono inil numero deirispetto ieri. Dati aggiornati dalla Protezione Civile. Per, pneumologo del Policlinicoe membro del Comitato tecnico scientifico, è, allo stato attuale, parlare di undidelle misure restrittive, nonostante i casi di infezione da coronavirus siano in diminuzione.

ULTIME NOTIZIE, ISCHIA: VIETATI GLI SBARCHI FINO AL 13 APRILE

Con un’ordinanza i sei sindaci di Ischia hanno vietato lo sbarco sull’isola fino al 13 aprile per contrastare la diffusione della pandemia. I sindaci temono lo sbarco di molti turisti e dei proprietari di seconde case. La misura restrittiva resta in vigore fino al 13 aprile. Sono previste sanzioni severe e l’obbligo di isolamento per due settimane per i contravventori. Solo nella giornata di ieri l’autorità sanitaria locale ha registrato un nuovo caso di contagio, legato ai casi di contagio accertati nell’ultima settimana. Si tratta di una cittadina ischitana di 67 anni, senza patologie pregresse. In totale si contano 33 persone affette da Covid 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA