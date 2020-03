ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora: Coronavirus, a Mosca quarantena per gli over 65 (24 marzo)

La Russia ha inasprito le misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione del nuovo virus. Il numero dei casi positivi ha raggiunto quota a 438. Il governatore generale di Mosca, Sergej Aleksandrovic Romanov, ha imposto nuove restrizioni: dal 26 marzo al 14 aprile tutti i cittadini over 65 e quelli affetti da patologie croniche saranno isolati e posti in quarantena. A queste categorie di persone e’ concesso fare la spesa o recarsi in farmacia, solo in caso di necessità. Coloro che ricoprono posizioni manageriali potranno beneficiare di un’esenzione o continuare il proprio lavoro.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS: CINA, NUOVI CASI DI CONTAGIO DI RITORNO

In Cina si registrano nuovi contagi di ritorno di Covid 19. Solo ieri 39, mentre i casi interni tornano a zero. A Wuhan, primo focolaio di coronavirus, la Commissione sanitaria nazionale ha riferito 9 morti solo nella giornata di ieri. Le vittime complessivamente in Cina hanno raggiunto quota 3.270, mentre le persone infette in totale sono 81.093, di cui 5.120 ricoverati in sala intensiva. Fino ad oggi sono state 72.703 le persone dimesse dagli ospedali, pari al 90% delle guarigioni. Nella provincia di Hubei le misure di contenimento del virus si sono allentate. Da oggi i voli internazionali per Pechino saranno dirottati su altri scali per motivi di sicurezza sanitaria. Prima di giungere a Pechino i passeggeri verranno sottoposti a controlli medici e posti in quarantena obbligatoria per 15 giorni.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CALIFORNIA, PRIMO CASO DI EPIDEMIA IN CARCERE

Si è registrato il primo caso di contagio da coronavirus nel sistema penitenziario dello Stato della California. Secondo la CNN, si tratta di un carcerato della Contea di Los Angeles. Il detenuto è in quarantena dal 19 marzo e le sue condizioni non sono gravi. Tutte le persone che sono entrate in contatto con il detenuto sono state messe in isolamento. Le visite dei parenti sono state limitate e le persone con patologie pregresse e a rischio contagio sono state poste in quarantena.

ULTIME NOTIZIE COVID 19, LOMBARDIA: I SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO PER IL 25 MARZO

In Lombardia i sindacati dei lavoratori dei settori chimici, tessile, dell’energia e della manifattura hanno annunciato uno sciopero regionale per il prossimo 25 marzo. Lo riferiscono le segreterie Filctem, Femca e Uiltec. Secondo i sindacati il governo non sta tutelando la vita e la salute dei cittadini e sta prendendo in considerazione solo in misura parziale le istanze della Cgil, Cisl e Uil rivolte all’Esecutivo: infatti molti esercizi commerciali ritenuti non essenziali sono stati inseriti tra le categorie che continuano a lavorare.

ULTIME NOTIZIE INDONESIA, NUOVI CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Le autorità sanitarie hanno registrato 65 nuovi casi di coronavirus in Indonesia. Complessivamente i casi positivi sono 579. Il Ministero della Salute ha riferito che l’Indonesia conta il maggiore numero di morti nel Sud Est asiatico. I pazienti dimessi e guariti da Covid 19 sono 30. A Giacarta il governo ha imposto nuove misure di contenimento.

