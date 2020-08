ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus Italia: circa 1000 i focolai attivi (16 Agosto)

Ultime notizie: un Ferragosto insolito quello che gli italiani hanno vissuto quest’anno causa coronavirus. Nonostante i numerosi divieti e controlli le spiagge e i locali sono stati presi d’assalto. Importante lo sforzo profuso dalle forze dell’ordine, che hanno pattugliato le spiagge di tutta Italia e anche molti locali al fine di verificare che non vi fossero assembramenti e violazioni delle norme sulla sicurezza. La situazione dal punto di vista del contagio non migliora: nella giornata di ieri sono stati registrati 629 nuovi casi, la maggior parte dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Circa mille i focolai in tutta Italia, molti dei quali legati a rientri da Paesi europei.

ULTIME NOTIZIE: ARRESTATI DUE COMPONENTI BANDA DEI TASSISTI

Tre ragazzi minacciavano i tassisti di Milano con coltelli puntati alla gola: l’ultimo episodio registrato lo scorso 12 agosto ai danni di un tassista 60enne a cui hanno rubato il portafogli con 140 euro, tablet e cellulare nonostante lui li implorasse di fermarsi. Due dei componenti della banda sono stati arrestati dalle forze dell’ordine: sebbene avessero tentato la fuga, tagliando barba e capelli, i malviventi sono stati catturati sul treno che li stava per portare in Salento. Si tratta di due giovani 22enni con precedenti per rapina, un italiano e un egiziano, mentre un terzo giovane è ancora ricercato a piede libero.

E’ ancora senza soluzione il caso di Viviana Parisi, la dj trovata morta nelle campagne di Caronia. L’ultima ipotesi investigativa è che il figlio della donna, il piccolo Gioele, sia morto in seguito all’incidente che la donna ha avuto con il furgone dell’Anas. La mamma, stravolta dall’accaduto, avrebbe prima seppellito il corpicino del bambino nella zona boschiva circostante, poi si sarebbe tolta la vita. Nel frattempo nelle ultime ore sono continuate le ricerche nella zona dell’incidente ma del bimbo continua a non esserci traccia e le speranze di ritrovarlo ancora in vita sono ormai ridotte al lumicino.



