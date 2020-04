ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus: Italia conferma trend positivo (24 aprile)

Pubblicità

Il bollettino di oggi relativo all’epidemia di coronavirus in Italia conferma il trend positivo che si è notato negli ultimi giorni, anche se i contagi ed il numero dei morti restano numerosi. Un’altra tendenza confermata è quella dei contagi per regione con la Lombardia che continua a far registrare il 40% del totale dei contagi in Italia. Un altro dato importante che emerge dai numeri è quello relativo al “R0”, l’indice di contagiosità, che è risultato compreso tra lo 0,5 e lo 0,7. In pratica la discesa ha portato il numero dei nuovi contagi ad uno ogni 25 tamponi effettuato, un dato che non è mai stato così basso. Nelle ultime 24 ore il numero totale delle persone decedute è rimasto ancora una volta sotto alla soglia dei 500, fermandosi a 464, mentre il numero dei guariti in un giorno ha superato quota 3.000. Sono dati che confermano la validità delle misure che sono state prese e che devono ancora essere mantenute in attesa della prossima comunicazione. Quello che è certo è che non ci sarà un decreto “liberi tutti” come è già stato indicato dalle autorità e che la fase 2 avrà un andamento con aperture parziali e con gli spostamenti delle persone che dovrebbero essere consentiti soltanto all’interno della stessa regione di residenza.

ULTIME NOTIZIE OMS: “STRAGE NELLE CASE DI CURA IN EUROPA”

La notizia stava circolando da tempo tra le righe, ma ora è divenuta ufficiale con la dichiarazione dell’OMS secondo la quale in tutta l’Europa il numero maggiore di decessi a causa del coronavirus è avvenuto all’interno delle case di cura. La conferenza stampa è stata tenuta da Hans Kluge, direttore regionale di “Oms Europa” che ha parlato di una situazione profondamente preoccupante. Lo stesso Kluge ha sottolineato come sia necessario che i metodi operativi di queste strutture siano “ripensati” e cambiati, evitando ad esempio che gli operatori siano nello stesso tempo sottopagati, sovraccarichi di lavoro e non forniti di protezioni adeguate. Anche in Italia si sono avuti numerosi casi di persone anziane morte all’interno delle case di riposo dove risiedevano con una percentuale del 40,2% dei casi direttamente legata al Covid 19.

ULTIME NOTIZIE BRUXELLES, EUROGRUPPO DECIDE PER RECOVERY FUND

Importante riunione a Bruxelles per preparare le misure anticrisi che interessano tutti gli stati della CEE, sia per quanto riguarda l’immediato che per il prossimo futuro. Le cifre definitive non sono ancora note, ma si sta ragionando su un piano di ripresa di valore importante che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di giugno per il rilancio dell’economia. La riunione si è tenuta in “videoconferenza” ed ha visto la partecipazione dei capi di stato e dei capi di governo dei 27 componenti della CEE, oltre che i presidenti della commissione stessa, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde della Bce e Mario Centeno dell’eurogruppo. Nel corso della riunione il Premier Conte ha chiesto che le risorse riservate al “Recovery Fund” siano anticipate al 2020, in quanto le sovvenzioni previste sono fondamentali per avere condizioni di parità per quanto riguarda il mercato unico.

ULTIME NOTIZIE UEFA: PRIORITA’ AI CAMPIONATI, POI LE COPPE

Anche nel settore sportivo si continua a lavorare in vista della ripresa e l’UEFA ha reso noto che i tornei nazionali hanno la priorità rispetto alle competizioni come la Champions e l’Europa League. Nel caso in cui i campionati nazionali non possano essere chiusi regolarmente a valere per il ranking di ammissione alle coppe per l’anno successivo sarà la classifica al momento della sospensione del campionato. Dopo la decisione del rinvio di un anno dell’edizione 2020 dell’Europeo riservato alle squadre maggiori, sarà presa una decisione anche per quanto riguarda l’Europeo della categoria Under 21, originariamente previsto per il 2021.



