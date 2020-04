Ultime notizie/ Ultim’ora coronavirus: Italia, migliorano i numeri (10 aprile)

In Italia le persone positive a Covid 19, compresi guariti e deceduti, in totale sono 139422. Le persone dimesse dagli ospedali nelle ultime 48 ore sono 2099, per un totale di 26491, mentre il numero delle vittime è salito a 17669. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva hanno raggiunto quota 3693, 99 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare superano 63 mila unità. Sono questi i dati aggiornati del bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del contagio. Il capo della protezione civile ha riferito alla stampa che per contenere la diffusione della pandemia è necessario rispettare tutte le misure di isolamento fino al nuovo ordine. Intanto il premier Conte ha annunciato di prolungare di 14 giorni le attuali misure di contenimento contemplate nel dpcm in scadenza il 13 aprile, con una ulteriore proroga di quarantena a casa fino al 2 maggio.

ULTIME NOTIZIE, MARINAIO DELLA USNS MERCY HOSPITAL POSITIVO AL CORONAVIRUS

Un componente dell’equipaggio a bordo della nave Usns Mercy Hospital, attraccata al porto di Los Angeles, è risultato positivo al test del coronavirus. Il tenente della marina americana Andrew Bertucci ha dichiarato alla Cnn che la persona infetta è in quarantena a bordo della nave. A breve la persona infetta verrà trasferita in una struttura a terra per le necessarie cure sanitarie. Bertucci ha assicurato che sono in corso sulla nave gli accertamenti sanitari per proteggere la salute di tutto l’ equipaggio.

ULTIME NOTIZIE, PROCURA DI PADOVA APRE INCHIESTA SULL’ISTITUTO CONFIGLIACHI

La procura di Padova ha avviato un’indagine su due decessi avvenuti presso la casa di cura gestita dall’istituto Configliachi di Padova. I due anziani sono deceduti la settimana scorsa per cause ancora da accertare. Le due famiglie hanno presentato querele nei confronti della direzione dell’ istituto. Ieri le autorità sanitarie hanno eseguito i test dei tamponi presso le strutture Configliachi e Breda di Ponte di Brenta. I medici hanno registrato quattro casi positivi, un operatore e tre pazienti, immediatamente posti in quarantena.

La Procura è in attesa degli esami dell’autopsia per accertare le cause della morte delle due persone anziane.

ULTIME NOTIZIE, ALTRI TRE MEDICI MORTI PER CORONAVIRUS

La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha comunicato che altri tre medici sono morti a causa del coronavirus. Si tratta di due medici di famiglia, Antonio De Pisapia e Massimo Bosio e l’oncologo Francesco Cortesi. Complessivamente il numero dei dottori che hanno perso la vita ha raggiunto quota 103. Il presidente della Federazione Filippo Anelli ha incluso nella lista tutti i medici, pensionati e quelli in attività per una forma di rispetto. Oltre ai medici si devono aggiungere 26 infermieri e cinque volontari, deceduti nei giorni scorsi dopo aver contratto l’infezione durante l’attività lavorativa. In totale, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 13 mila gli operatori sanitari infettati dal virus SARS-CoV-2.



