ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus: Trump, stop a immigrazione in Usa (23 aprile)

Trump nell’ultima conferenza stampa ha annunciato che bloccherà l’immigrazione negli Stati Uniti per due mesi. Il fermo riguarderà solo i permessi di residenza permanenti. Trump firmerà il decreto per la sospensione dell’immigrazione entro domani per diminuire il tasso di disoccupazione. Secondo il presidente la sospensione degli immigrati preserverà anche le risorse mediche essenziali. Il divieto di ingresso, aggiunge Trump, non riguarderà i lavoratori agricoli stagionali. Le decisioni del presidente sono state prese durante lo stato di emergenza: negli Stati Uniti i contagi hanno raggiunto quota 824 mila, mentre i decessi hanno superato 45 mila unità, di cui 2700 nelle ultime 24 ore. Nonostante questi dati negativi 20 Stati americani hanno annunciato di riavviare le attività commerciali. Lo ha riferito Trump nell’ultima conferenza stampa. In merito alla riapertura delle attività, il Centers for Disease Control and Prevention ha avvisato i vari governatori degli Stati Uniti di una seconda ondata della pandemia, più pericolosa di quella attuale.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, MISSOURI FA CAUSA ALLA CINA

Il procuratore generale dello Stato del Missouri Eric Schmitt ha fatto causa al governo di Pechino per le vittime del coronavirus e per le perdite economiche del Paese, con l’emergenza coronavirus che continua a far registrare numeri gravissimi negli Usa. Lo riferisce la Cnn. E’ la prima volta che uno stato americano fa causa alla Cina per l’errata gestione del virus. Per Pechino l’azione legale americana è infondata. Schmitt accusa la Cina di avere celato importanti informazioni sulla pericolosità del virus.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, UCRAINA: LOCKDOWN FINO ALL’11 MAGGIO

L’autorità governativa ucraina ha esteso fino all’11 maggio le misure di contenimento per impedire l’espansione del coronavirus. Secondo l’Accademia delle Scienze ucraina il picco della pandemia avverrà tra il 3 e l’8 maggio. Le scuole e le attività non essenziali rimarranno chiuse fino all’11 maggio. Gli spostamenti saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute. I controlli da parte delle forze dell’ordine sono stati intensificati. Dal 16 marzo il governo ha proibito l’ingresso al turismo e le metropolitane di Kiev, Kharkiv e Dnipro sono state chiuse fino al nuovo ordine.

ULTIME NOTIZIE GUARDIA DI FINANZA, SEQUESTRATO PATRIMONIO CLAN SPADA

La Guardia di Finanza, in seguito ad un provvedimento emesso dal tribunale di Roma, ha eseguito il sequestro del patrimonio del clan Spada. Si tratta di beni mobili e immobili per un valore di 18 milioni. L’inchiesta ha permesso alle forze dell’ordine di ricostruire l’intero patrimonio raccolto nel corso degli anni dagli esponenti dell’organizzazione criminale. Secondo le indagini eseguite dagli investigatori i beni mobili ed immobili sono frutto di estorsioni, usura e traffico di stupefacenti. Gli accertamenti hanno interessato 50 persone, tra familiari e nullatenenti coinvolti in compravendite di quote societarie. In totale sono state sottoposte a sequestro 19 aziende, due ditte individuali e 6 associazioni sportive, la maggior parte con sede a Ostia.



