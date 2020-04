ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus: Trump, Usa hanno superato picco (17 aprile)

Pubblicità

Ildegliha comunicato alla stampa che, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie,haildella diffusione del coronavirus. In questi giorni il presidente darà nuoveper avviareamericana sin dal primo maggio. Intanto le autorità sanitarie hanno registratodi decesso dall’inizio della diffusione della pandemia e oltredi. Anche oggi Trump è stato attaccato dall’per la sospensione dei finanziamenti . Si profila unotra il presidente ed il Congresso. Tycoon ha avvertito di usare la suaperlein modo da dar corso alle nuove assunzioni della sua amministrazione per contenere l’emergenza sanitaria.

ULTIME NOTIZIE, GRAN BRETAGNA: 800 MORTI IN 24 ORE

ULTIME NOTIZIE, GDF TORINO SEQUESTRA 5 MILIONI MASCHERINE

La guardia di finanza di Torino ha sequestrato 5 milioni di mascherine a quattro imprenditori cinesi fermati alla frontiera. Le forze dell’ordine hanno accertato che le sedi legali dei quattro impresari erano inesistenti. L’inchiesta è stata condotta dai Pm Vincenzo Pacileo, Marco Gianoglio e Alessandro Aghemo della Procura di Torino. Oltre 100 mila mascherine sono state rinvenute in un ristorante di sushi a Orbassano. Le mascherine, che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente, verranno consegnate a tutte le persone impegnate nelle Rsa ed alle strutture sanitarie.

ULTIME NOTIZIE PIEMONTE, DA MAGGIO OBBLIGO DI MASCHERINE

In Piemonte ci sarà l’obbligo di indossare le mascherine a partire da maggio. La Regione acquisterà entro due settimane 5 milioni di mascherine lavabili. Lo riferisce il governatore Alberto Cirio. La ripresa delle attività produttive, prosegue il governatore, è necessario per i dati negativi dell’economia registrati a Torino: minori entrate per circa 250 milioni di euro nelle casse della città. È il bilancio finanziario del 2020 a causa dell’emergenza Covid 19. La Cisl ha espresso un parere positivo sul progetto del Politecnico di Torino per la ripresa delle attività produttive industriali, sempre nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia imposte dal governo. Per la Cils la prospettiva di una riapertura delle attività a maggio non inficerebbe il Protocollo di sicurezza del 14 marzo.