ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus: Usa verso i 60mila decessi (30 aprile)

John Hopkins University il numero delle persone decedute 48 ore i casi di morte sono stati 2200. Secondo l’autorità sanitaria nazionale con l’avvio della fase 2 i casi di contagio potrebbero superare 70 mila unità. Nonostante le preoccupazioni degli scienziati molti Stati hanno dato il benestare per la riapertura di molte attività non essenziali e spiagge. Trump, per contenere la crisi economica, sta spingendo per allentare le misure di contenimento, a partire dalla ripresa di alcune attività non essenziali. Secondo alcuni virologi di fama mondiale una prematura riapertura degli esercizi commerciali potrebbe costare molto caro all’economia del Paese per la ripresa della diffusione del virus Covid 19. Per il virologo Anthony Fauci ci sarà a metà dell’anno una nuova ondata di infezioni che metterà in ginocchio gli Stati Uniti. Intanto si intensificano le indagini da parte dei servizi segreti nei confronti dei presunti responsabili della diffusione del coronavirus. Al centro dell’inchiesta Pechino. Secondo i dati registrati dallail numero delle persone decedute negli Usa a causa del coronavirus ha superato quota 58 mila. Nelle ultimei casi di morte sono stati. Secondo l’autorità sanitaria nazionale con l’avvio della fase 2 i casi di contagio potrebbero superareNonostante le preoccupazioni degli scienziati molti Stati hanno dato ilper la riapertura di molte attività non essenziali e spiagge., per contenere la crisi, sta spingendo per allentare le misure di contenimento, a partire dalla ripresa di alcune attività non essenziali. Secondo alcunidi fama mondiale unariapertura degli esercizi commerciali potrebbemoltoall’economia del Paese per la ripresa della diffusione del virus Covid 19. Per il virologo Anthonyci sarà adell’anno unadi infezioni che metterà ingli. Intanto sile indagini da parte deinei confronti dei presuntidella diffusione del coronavirus. Al centro dell’inchiesta

ULTIME NOTIZIE, TORNANO AD AUMENTARE I CASI IN CINA Sono in aumento i casi di contagio registrati in Cina. Nelle ultime 24 ore i casi di infezione hanno raggiunto quota 22. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia si contano oltre 82 mila infezioni da coronavirus, mentre il numero dei decessi è rimasto fermo a 4633. Permane il “lockdown” nelle province di Jia e di Henan, a confine con l’Hubei, per il timore di un incremento dei contagi di ritorno. Lo riferisce la China Daily. Il governo di Pechino ha disposto l’obbligo di isolamento domiciliare

ULTIME NOTIZIE SPAGNA, VERSO RIDUZIONE MISURE CONTENIMENTO

La Spagna ha previsto un rallentamento graduale delle misure di contenimento. Il governo spagnolo ha previsto quattro fasi, a seconda delle zone più colpite. Il premier, Pedro Sanchez, ha comunicato alla stampa che ogni fase durerà due settimane. Nel dettaglio, le prime a ripartire saranno le isole Canarie e Baleari. Seguono Madrid e a Barcellona. Fino a settembre le attività scolastiche non riprenderanno. Per la fase 2 cinema, teatri ed auditorium verranno riaperti con una riduzione di spazio del 30%. Dal 4 maggio riapriranno i ristoranti per la vendita di cibi da asporto. Le terrazze dei ristoranti, i cinema, i teatri e mostre verranno riaperti con una riduzione del 30% degli spazi.

ULTIME NOTIZIE, SEQUESTRATA UNA TONNELLATA DI DROGA A MONOPOLI

L’epidemia del coronavirus non ferma il traffico di droga. La Dia e la Guardia di Finanza, dopo mesi di indagine, hanno sequestrato quasi una tonnellata di droga (250 kg di hashish e 646 kg di marijuana) a largo di Monopoli. Arrestati due scafisti. La merce, proveniente dai Balcani, viaggiava a bordo di piccole imbarcazioni. La droga era suddivisa in 54 confezioni, di diverso colore a secondo del luogo di produzione e di assegnazione. Il valore della merce ammonta a 10 milioni.

