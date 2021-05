ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Usa: sparatoria a concerto Miami, morti e feriti

Ultime notizie Miami: sparatoria al concerto, morti e feriti

Strage al concerto in un locale a Miami in Florida (l’El Mula Banquet Hall): come riportano le ultime notizie della CNN, almeno 3 assalitori sono scesi da un suv bianco e hanno iniziato una lunga sparatoria contro chiunque sostasse davanti al club tra le 12 e l’una di notte (ora americana). Stando al racconto riportato dal capo della polizia di Miami, Alfredo Martinez, tre uomini armati con fucili d’assalto e pistole sono scese dal Suv sparando all’impazzata: «Ogni weekend è la stessa storia. Si tratta di un atto mirato, non è sicuramente casuale», ha spiegato amaramente il responsabile delle forze dell’ordine. Si tratta infatti della seconda sparatoria a Miami in soli due giorni: tra venerdì e sabato un morto e 6 feriti nella zona di Wynwood, motivi e cause ancora tutte da capire. «Atto codardo, una terribile tragedia per la comunità. Questi sono assassini a sangue freddo che sparano indiscriminatamente sulla folla e faremo giustizia», spiega il capo della polizia escludendo per il momento la matrice del terrorismo per la sparatoria fuori dal club. (agg. di Niccolò Magnani)

Ultime notizie: mentre da lunedì tre regioni entrano in zona bianca (Sardegna, Molise e Friuli-Venezia-Giulia), scattano anche altre novità per quanto concerne le misure di contenimento del contagio. Nei ristoranti decade il limite precedente del massimo di 4 posti e si potranno quindi preparare delle tavolate più numerose, tenendo sempre presente il distanziamento ed anche la necessità di utilizzare menù usa e getta oppure plastificati e da igienizzare ogni volta. Resta valido l’obbligo dell’uso della mascherina quando i commensali non sono seduti al tavolo. Per quanto riguarda i matrimoni via il numero chiuso ed anche l’obbligo del certificato vaccinale. In previsione dell’estate non ci saranno limiti di presenze sulle spiagge libere, ma anche in questo caso sarà necessario rispettare il distanziamento. Nei campeggi la distanza minima tra tende e camper dovrà essere di 3 metri.

Dopo la denuncia di una “madre coraggio”, in un’ indagine lampo condotta dalla polizia sono stati arrestati a Ostia due appartenenti al clan Spada, Juan Carlos e Francesco figli del capoclan Armando Spada. Contro di loro accuse pesantissime che vanno dal sequestro di persona allo spaccio di droga, ed alla riduzione in schiavitù. I figli della donna venivano sequestrati e torturati in cambio di droga e dopo una aggressione contro uno dei suoi figli colpito con colpi di spranga, è arrivata la denuncia con richiesta di aiuto alla polizia. Ora la donna ed i suoi figli sono stati portati in una località protetta, lontano dalle minacce del clan.

Dopo la fine del campionato e l’addio di Antonio Conte all’Inter scudettata, il valzer delle panchine sta fornendo sempre nuove notizie e aggiornamenti. Il Napoli, che aveva chiuso il contratto con Gattuso, arrivato alla Fiorentina, ha ingaggiato Spalletti, mentre l’Inter ha messo sotto contratto Simone Inzaghi, che ha lasciato la Lazio, con Lotito ora alla ricerca di un nuovo tecnico. Sia per Spalletti che per Inzaghi contratti biennali. Cambi anche sulle due panchine torinesi con i granata che hanno preso Juric ex Verona, mentre la Juventus dopo due anni è tornata con Allegri che ha firmato un contratto quadriennale.



