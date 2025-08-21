Ultime notizie e ultim'ora di oggi 21 agosto 2025: inizia l'operazione di occupazione a Gaza City, l'annuncio di Israele. in salita vertice Putin-Zelensky

Le ultime notizie da Gaza con la prima fase dell’occupazione avviata stamattina

Mentre parallelamente prosegue l’evacuazione dei civili da Gaza City, questa mattina è iniziato ufficialmente la fase di occupazione con invasione via terra della città più importante della Striscia: le ultime notizie giunte ieri dal Gabinetto di guerra del Governo Netanyahu, con il via libera del Ministro della Difesa di Israele Katz ai piani militari IDF, hanno portato stamane all’ingresso di ulteriori forze militari all’interno di Gaza City.

«Iniziate le fasi preliminari per l’attacco finale su Hamas», ha spiegato la portavoce dell’ID Effie Defrin alla stampa dando il là alla fase 2 della operazione “Carri di Gedeone”: civili palestinesi che ancora abitano nei sobborghi della città si sono spostati da ore verso le aree con campi profughi nella zona nord della Striscia. L’ordine è la piena e totale conquista in due mesi di Gaza City, stringendo la morsa contro Hamas e provando a liberare gli ultimi 50 ostaggi rimasti in mano ai terroristi. Il tutto però con l’enorme problema umanitario che rischia di peggiorare con la cacciata dei civili palestinesi dalla città ormai ridotta in macerie.

L’ultimo saluto a Pippo Baudo: i funerali a Militello

Si sono svolti ieri nel santuario di Santa Maria della Stella di Militello i funerali di Pippo Baudo celebre conduttore nazionale e storico volto Rai. Oltre ai figli, Tiziana e Alessandro, a personaggi dello spettacolo, che proprio Pippo aveva lanciato al successo, e alle Autorità locali, erano migliaia le persone comuni in piazza ad assistere alle esequie per rendergli omaggio. “Pippo è entrato sempre felicemente nelle case degli italiani come protagonista assoluto della televisione unendo tradizione e innovazione”, ha detto durante l’omelia Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone.

DAL KAZAKISTAN/ Tra memoria, patria e conversioni: il bello di "ritrovare" se stessi

In salita la strada per l’incontro fra Putin e Zelensky: le ultime notizie sull’Ucraina

La sede è ancora incerta ma resta tutta in salita la strada che dovrebbe portare a un incontro fra il Presidente Russo Putin e quello Ucraino Zelensky. Gli Alleati “volenterosi” lavorano intanto per definire in dettaglio le potenziali garanzie di sicurezza per Kiev mentre gli USA fanno sapere che non manderanno alcun soldato in Ucraina valutando l’ipotesi di uno scudo aereo.

I Capi di Stato Maggiore della NATO si sono riuniti oggi in video conferenza per discutere proprio dei prossimi passi della guerra in Ucraina. Per l’Italia ha partecipato il Generale Luciano Portolano. Si unisce alle parole di speranza anche Papa Leone XIV che proclama per il 22 agosto una giornata di digiuno per la pace.

Nubifragi sull’Italia e paura a Malpensa

Forte maltempo sull’Italia da nord a sud. A Enna è stato recuperato il corpo dell’uomo disperso dopo essere finito con l’auto in un torrente mentre scatta l’allerta arancione in 5 regioni. Nubifragio a Milano con il Lambro a rischio esondazione. Ma non solo il nubifragio ha destato preoccupazione nella zona dove all’aeroporto di Malpensa un 28enne maliano ha appiccato un incendio e ha preso a martellate un banco del check-in per poi essere arrestato. A bloccarlo anche alcuni dei passeggeri che hanno assistito increduli alla scena.

Sepolta da un anno intascavano ancora la pensione

Si è presentata dai Carabinieri di Avellino una donna che ha denunciato che presso la propria abitazione di Terni, dove conviveva con il compagno, era stata sepolta la madre da oltre un anno. I Carabinieri di Terni, presentatisi nell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo e hanno avviato le indagini per comprendere anche le cause della morte. Si ipotizza, tuttavia, una morte naturale tenuta nascosta solo per continuare ad incassare la pensione. Al momento l’uomo è indagato per soppressione di cadavere.

La “giornataccia” della zanzara

Giornata mondiale della zanzara, ma non per celebrare l’insetto odiato da molti ma con un ruolo comunque importante nell’ecosistema, ma la memoria di Ronald Ross un medico britannico, vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 1902 per aver scoperto, nel 1897, il legame fra la zanzara e la malaria aprendo così la strada alle cure e alla prevenzione. Intanto l’Italia è il Paese in Europa più colpito dalla febbre del Nilo.

Tornano insieme i Maneskin

Dopo i successi solisti di Damiano e Victoria si pensa ad un ritorno del gruppo con un tour live che potrebbe partire già nel 2025 con la possibilità che venga scritto un nuovo album. Il gruppo tornerà con la formazione originale e la stessa energia che ha regalato la loro musica.