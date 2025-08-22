Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 22 agosto 2025: gli scenari di guerra a Gaza e in Ucraina, lo sfratto del Leoncavallo e le altre news

Occupazione di Gaza City, Israele non si ferma: il Ministro Katz “pronti a distruggerla se…”

«Pronti a distruggere Gaza City se Hamas non rilascia gli ostaggi»: il messaggio e le ultime notizie che arrivano dal Ministro della Difesa israeliano Katz sono tutt’altro che confusi. Il disarmo e il rilascio degli ostaggi, quelli vivi e anche i cadaveri di chi non ce l’ha fatta davanti a torture e violenze continue dei terroristi islamisti al centro della Striscia di Gaza: il tono perentorio del Ministro più fidato del Governo Netanyahu è ribadito stamane quando sui social lo stesso Katz ribadisce che le porte dell’inferno presto si apriranno sulle teste di Hamas, «assassini e stupratori», qualora «non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra».

L’operazione per l’occupazione di Gaza City è già iniziata a dispetto delle proposte di tregua in discussione che erano state accettate da Hamas ma che, come dichiarato dal Primo Ministro israeliano, non fermeranno l’invasione già iniziata dalle Forze Armate israeliane che controllano la periferia della città. Gaza City, con il suo milione di abitanti che sono stati invitati a lasciare l’area, rappresenta, per Israele, l’ultimo combattimento necessario per sconfiggere definitivamente Hamas e per trovare gli ostaggi ancora prigionieri nella striscia.

Netanyahu ha dichiarato che se Hamas deponesse le armi e rilasciasse tutti gli ostaggi senza condizioni la guerra potrebbe terminare anche subito, ma mancano le condizioni per raggiungere l’obiettivo. Prosegue anche il progetto di insediamento in Cisgiordania nell’area E1 che dividerebbe definitivamente la Palestina. Forti dal mondo le condanne unanime al progetto, compresa la storica alleata di Israele nonché Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Terminato lo sgombero del centro Leoncavallo di Milano

Dopo ben 133 tentativi andati a vuoto è stato sgomberato ieri mattina il centro sociale Leoncavallo di Milano. Il Ministero dell’Interno era stato condannato a pagare oltre 300 mila euro come risarcimento alla famiglia Cabassi per la mancata attuazione dello sgombero dell’edificio. Il risarcimento pagato dal Viminale è stato chiesto alla rappresentante legale del centro sociale che, in un’intervista, ha dichiarato di non poter pagare e di attendere quindi le successive decisioni.

Lo sgombero ha portato a numerosi commenti politici, dalla maggioranza che ha parlato di giustizia e di legalità ristabilita all’opposizione che ha invece lamentato come a Roma, nel centro di Casapound, non ci sia stato un analogo interesse per un centro da sempre vicino a ideologie neo fasciste. A questi commenti politici si unisce il sindaco Sala che si è dichiarato sorpreso dello sgombero, che sarebbe dovuto avvenire a settembre, e ha dichiarato che il comune cercherà comunque una soluzione per lo storico centro sociale.

In salita l’incontro fra Russia e Ucraina: quali ultime notizie da Washington

Le timide speranze di pace dopo gli incontri di Washington non trovano pari riscontro sul campo dove proseguono i combattimenti. Frenata dall’amministrazione Trump che suggerisce come i due leader in guerra discutano direttamente fra loro. La Russia intanto indica che l’incontro si potrebbe fare solo dopo la definizione completa di un accordo che il Cremlino ha reiterato. Intanto è record di droni lanciati dalla Russia verso l’Ucraina mentre il presidente ucraino chiede ancora una volta le garanzie di sicurezza necessarie per avvicinarsi al tavolo con Putin.

Nubifragi e allagamenti in Italia

Mezzi bloccati da una fitta pioggia che impediva la circolazione a Milano questo pomeriggio. Frane, smottamenti e allagamenti comunque in tutto il centro nord. A Torre del Lago in provincia di Lucca è stato danneggiato dal maltempo anche il celebre teatro pucciniano del comune toscano. Per domani allerta gialla in molte zone del Paese.