Le ultime notizie di oggi 23 agosto 2025 e e ultim'ora: dalla guerra a Gaza a quella in Ucraina, incidente choc nel Viterbese e le altre news

Ultime notizie, bombe su tende sfollati a Gaza: uccisi 4 bambini nell’attacco israeliano

Le bombe di Israele finiscono sulle tende degli sfollati a Gaza, con 4 bambini rimasti uccisi. Lo hanno riferito fonti mediche dell’ospedale del Kuwait, e riportate da Al Jazeera, aggiungendo che ci sono diversi feriti per l’attacco a Khan Younis. Il fuoco israeliano ha fatto le vittime mentre queste si stavano rifugiando nelle tende per i palestinesi sfollati.

Nel frattempo, il Ministero della Salute di Gaza ha informato che nell’area palestinese sono almeno 71 le vittime degli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. C’è poi un’indagine di un gruppo di ricerca londinese Forensic Architecture e di World Peace Foundation secondo cui 64 civili palestinesi sono stati aggrediti a Gaza dall’IDF mentre cercavano aiuti.

Ultime notizie sulla guerra tra Russia ed Ucraina

Le truppe di Mosca hanno preso il controllo di tre città situate nella regione del Donetsk, come annunciato dalla stessa Russia. Nello stesso tempo l’Ucraina ha colpito e danneggiato un oleodotto russo, quello di Druhba, che viene utilizzato come per il transito verso alcune nazioni dell’Europa Orientale. Intanto Kallas, riguardo alle concessioni territoriali che sono state avanzate da parte di Mosca, le ha definite “una trappola”. Sergei Lavrov, ministro degli esteri di Mosca ha dichiarato che al momento non sono previsti incontri diretti tra Putin e Zelensky, in quanto non è stata preparata una agenda “chiara” degli argomenti da trattare.

Lo stesso Lavrov, in una intervista rilasciata all’emittente televisiva Nbc, ha dichiarato che Zelensky ha respinto le proposte messe sul tavolo da Trump per risolvere la crisi. Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Kiev mentre era presente, in visita ufficiale, il segretario della Nato, Rutte, Zelensky ha dichiarato che soltanto Trump è in grado di fermare Putin.

Ultime notizie, incidente choc in provincia di Viterbo

Nella tarda serata di giovedì un grave incidente è occorso nel tratto di strada che da Corchiano porta fino a Viterbo. Un bambino di 2 anni è caduto in strada dal sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre. Al momento della caduta il bambino era sul sedile posteriore insieme al fratellino di 5 anni e si ipotizza che sia stato proprio lui a sganciare il seggiolino del fratello che ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Gemelli di Roma, dove è stato trasportato dall’elisoccorso dopo un primo controllo al pronto soccorso di Viterbo. Il bambino presenta delle evidenti ferite al capo che ha sbattuto sull’asfalto dopo essere caduto.

Ultime notizie, due morti in incidenti in montagna

La montagna continua ad essere luogo di incidenti mortali. Uno è avvenuto in Trentino ed il secondo sul Gran Sasso ed entrambi hanno causato la morte di una persona. La prima vittima è una donna di 62 anni di Rimini che ieri pomeriggio è caduta mentre si trovava su un sentiero che collega Madonna di Campiglio a Malga Vallesinella. La seconda è un uomo di 44 anni che dopo essersi recato sul Gran Sasso, sulla vetta del Monte Prena, l’altra sera non aveva fatto ritorno alla sua casa all’Aquila. Il suo corpo, dopo l’allarme, è stato recuperato ieri mattina.

Ultime notizie, la nazionale femminile di volley vince all’esordio al mondiale

A Phuket, in Thailandia, le azzurre del volley hanno iniziato il loro cammino nel mondiale con la prima partita del girone di qualificazione. Le ragazze di Velasco hanno affrontato la Slovacchia, battendola con un netto 3 – 0 ed ottenendo così la trentesima vittoria di fila in manifestazioni internazionali. L’Italia ha faticato un po’ di più nel primo set chiuso comunque sul 25 – 20, poi si è sciolta definitivamente chiudendo sul 25 – 14 e 25 – 17 il secondo ed il terzo set.

Alla fine della gara il CT azzurro ha elogiato il comportamento delle sue ragazze che ora avranno ancora due avversarie da affrontare, Cuba, domenica prossima, e Belgio martedì prossimo. La gara tra le due prossime avversarie è stata vinta dalla nazionale belga con un netto 3 – 0. Migliore marcatrice italiana in questa partita Paola Egonu, che ha messo a segno 15 punti.