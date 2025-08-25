Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 25 agosto 2025: la guerra in Ucraina con l'ipotesi di militari italiani sminatori verso Kiev dopo la tregua

L’esercito italiano in Ucraina? Non per combattere, ma il Governo apre all’ipotesi degli sminatori dopo la tregua

Al netto dello scontro ancora accesissimo tra il vicepremier Matteo Salvini e il Presidente della Francia Emmanuel Macron, le ultime notizie sui faticosi tentativi di porre un negoziato tra Ucraina e Russia arrivano comunque dall’Europa: mentre Lavrov allontana infatti la data del colloquio tra Putin e Zelensky, i “volenterosi” cercano di spingere con l’alleato USA per inviare garanzie specifiche al Governo ucraino.

In questi termini, il Governo Meloni continua a ribadire il no secco all’ipotesi francese di inviare truppe europee e NATO verso Kiev come deterrenza contro future invasioni russe, piuttosto sostiene la posizione di Trump nel voler concedere una garanzia in stile NATO senza però soldati in terra ucraina.

O quasi: le ultime notizie in arrivo da fonti vicine del Governo a “La Stampa” sottolineano la possibilità che vi possano essere dei soldati esperti sminatori italiani da inviare dopo la tregua con la Russia verso Kiev: lo ha confermato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del Meeting di Rimini, tornando sul tema dei soldati italiani in Ucraina che hanno innescato lo scontro verbale fra il Presidente francese Macron e il leader della Lega.

L’altro vicepremier in quota Forza Italia ha infatti ribadito che «non verranno inviati soldati italiani in Ucraina» ma che comunque il nostro Paese potrebbe cooperare nello sminamento. Qui si conferma l’indiscrezione emersa già nelle ultime ore da Palazzo Chigi, con l’intervento degli esperti militari italiani nell’opera di difficile sminamento del territorio dove si calcola che circa il 30% deve essere bonificato prima di poter tornare ad una pseudo normalità di pace.

Ieri il giorno dell’indipendenza in Ucraina: nuovi appelli per la pace. Le ultime notizie su Gaza…

Il Presidente Volodymyr Zelensky, nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina ha affermato che il suo paese resisterà e che fra altri cento anni l’Ucraina sarà ancora viva e libera. Nel corso dell’Angelus di domenica Papa Leone XIV ha fatto nuovamente appello perché tacciano le armi, mettendo a disposizione tutti i canali diplomatici della Chiesa per provare ad interrompere un conflitto durato ormai troppo a lungo. Al contempo, sul fronte di Gaza. l’esercito israeliano è ormai pronto all’offensiva, ma resta il nodo dei civili che non stanno lasciando la città e che preoccupano l’intera comunità internazionale per il futuro del popolo palestinese in Medio Oriente.

Paura allagamenti e danni in Romagna: tutte le ultime notizie

Un violento nubifragio si è abbattuto sulle coste della provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini con raffiche di vento fino a 120 km/h che hanno dato alla popolazione la sensazione di un uragano. Molti gli alberi caduti proprio per il forte vento. Maltempo che ha colpito anche il Veneto e le Marche. Mentre in Romagna si fanno i conti con le forti piogge in Spagna un’ondata di caldo senza precedenti ha portato 1120 vittime. In questo caos meteorologico proseguono nel fine settimana i rientri degli italiani dalle zone di vacanza.

Sfide che diventano mortali: il dramma dei social

La sfida era di fingere di lanciarsi verso le auto in corsa ma un 27enne è rimasto travolto da un auto nella provincia di Brescia ed è adesso in gravi condizioni. Si tratta dell’ennesima prova di coraggio volta a emulare sfide dei social fra cui salti nel vuoto, selfie sulle rotaie o a in bilico dall’alto di grattacieli. Bravate pericolose che sempre più spesso finiscono in tragedia.

Allarme a Padova: bimbo mangia formaggio con latte crudo, è grave in ospedale

Si trova ricoverato per insufficienza renale presso l’ospedale di Padova un bambino di 15 mesi che ha mangiato del formaggio prodotto con latte crudo non pastorizzato. Il formaggio è risultato essere contaminato da escherichia coli, un batterio molto pericoloso specialmente per i bambini. Si tratta del terzo caso avvenuto nel bellunese mentre in Italia, per intossicazione da botulino, sono morte in poche settimane ben 4 persone.