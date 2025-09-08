Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 8 settembre 2025: il weekend di sport con successi e amarezze. Guerra a Gaza, cosa succede dopo la proposta di Trump

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza: la proposta di Trump, la replica di Hamas e l’ultimatum di Israele

Sono ancora ore convulse quelle che vedono la guerra a Gaza ancora al centro delle dinamiche internazionali, specie dopo che le ultime notizie in arrivo dagli USA hanno dato una possibile accelerata fondamentale dopo lo stallo di queste settimane: la proposta dell’amministrazione Trump, recapitata a Israele e Hamas, punta a interrompere subito la guerra ormai in atto da quasi due anni. L’ultimatum dato da Washington è molto semplice: liberare ostaggi israeliani, detenuti palestinesi e interrompere subito i raid sulla e dalla Striscia di Gaza.

Viterbo, turchi arrestati: cade pista terrorismo?/ Ipotesi: traffico di armi e migranti o omicidio di un boss

La proposta partorita e inviata prima di recarsi alla finale degli US Open a New York vede un Trump intenzionato ad ottenere uno “sblocco” diplomatico dello scenario conflittuale ormai avviluppato da settimane: «Gli israeliani hanno accettato i miei termini. È ora che anche Hamas accetti», ha scritto il Presidente USA sui social. Dopo l’ultimatum una prima risposta è giunta dai portavoce di Hamas che esprimono la volontà di «trattare subito al tavolo dei negoziati», tanto sui detenuti quanto sullo scambio dei prigionieri, ma aggiungendo anche di una «creazione di un comitato di palestinesi indipendenti per governare la Striscia di Gaza».

Julian Assange, chi è/ Fondatore di Wikileaks: lo scandalo 2010, il carcere e il patteggiamento con gli Usa

Il Ministro della Difesa di Israele Katz ha esortato ancora una volta Hamas a liberare quanto prima i 48 ostaggi ancora in mano dei terroristi palestinesi, aggiungendo la deposizione delle armi da Gaza: «altrimenti la Striscia sarà distrutta e voi sarete annientati, un grande urlavano colpita i cieli di Gaza City».

L’Italvolley femminile vince la finale dei Mondiali 2025 al tiebreak

Grande Italia e capolavoro completato nella finale dei Mondiali di Volley giocata in Thailandia, a Bangkok. La nazionale di Julio Velasco ha avuto la meglio su una coriacea Turchia che ha costretto le azzurre a giocarsi un altro tiebreak dopo quello vincente della semifinale contro il Brasile. L’Italia ha conquistato il primo ed il terzo set, ma la Turchia ha ribattuto conquistando con un buon vantaggio sia il secondo che il quarto.

Femminicidio Speranza Ponti, uccisa e gettata in collina/ Il compagno Farci era in semilibertà per omicidio

Alla fine, dopo oltre due ore ed una prima parte di tiebreak equilibrata, l’Italia ha messo a segno lo sprint vincente chiudendo per 15-8 contro una Turchia che non riusciva a ribattere quanto creato dalle azzurre. L’Italia è tornata sul tetto del mondo a 23 anni di distanza dal primo successo, conquistato a Berlino e ha chiuso un’annata da incorniciare con vittorie all’Olimpiade, nella VNL e nel mondiale, senza perdere una gara. La striscia di vittorie consecutive con quella di oggi è arrivata a quota 36. La palleggiatrice italiana Alessia Orro è stata nominata MVP del torneo.

Oggi a Rivalta i funerali di Giorgio Armani

Le esequie di Giorgio Armani si svolgeranno oggi in forma privata a Rivalta ed il grande stilista sarà sepolto accanto ai due genitori ed al fratello. Intanto oggi, dopo che ieri erano state circa seimila le persone che avevano reso omaggio al feretro, è continuata senza sosta la fila per la camera ardente. Nel pomeriggio di oggi, quando si s volgeranno i funerali, tutti i negozi a marchio Armani resteranno chiusi in segno di lutto.

L’incredibile domenica dei motori con amarezza per le rosse italiane

Si correvano ieri sia il Gran Premio d’Italia a Monza per la Formula 1 che quello di Catalogna per la MotoGP. All’autodromo lombardo il successo è arriso a Max Verstappen, che dopo la partenza dalla pole ha conquistato subito la testa della gara ed ha approfittato della rivalità tra i due piloti McLaren per ottenere un successo che ne conferma le doti di guida.

Per le due vetture capolista del mondiale ci sono stati anche degli errori ai box nella parte finale di gara. Le altre due posizioni del podio sono state conquistate da Norris e da Piastri con Leclerc che ha terminato al quarto posto, confermando quello di partenza, mentre Hamilton, che era dovuto partire decimo per una penalità, è riuscito a risalire fino alla sesta posizione.

In Spagna doppietta dei fratelli Marquez con Alex che ha preceduto il leader del mondiale, Marc, e Bastianini, che è stato autore di una bella rimonta conquistando il podio. Per Alex Marquez, in sella ad una Ducati del Team Gresini, si tratta della seconda vittoria stagionale, ma il vantaggio del fratello resta sempre importante. Dopo le brutte prove e la brutta Sprint di ieri, Bagnaia è tornato a migliorare conquistando il settimo posto dopo essere partito 21esimo.

Canonizzati i nuovi Santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis

Con una cerimonia in una Piazza San Pietro completamente invasa da. 80mila fedeli, che ha visto la presenza di Papa Leone XIV, e del presidente Mattarella, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acuti, due giovani italiani che erano già stati proclamati beati, sono stati canonizzati e proclamati nuovi Santi della Chiesa Cattolica.

Nel suo discorso il Papa ha salutato molto calorosamente i tanti giovani che si erano riuniti in piazza San Pietro, con un commento all’Angelus sulle «apparenti vittorie ottenute con le armi sono sconfitte» che si collega alle situazioni di guerra che si stanno svolgendo nel mondo, a partire da Israele e Ucraina. Individuando nell’esempio e nella testimonianza di fede ancora vivissima oggi dei nuovi Santi Acutis e Frassati, Papa Leone XIV invita tutti a guardare oggi a quello spirito di fraternità e di pace che nasce dal sentirsi amati come figli di Dio e dall’apertura all’alterità nella nostra esperienza quotidiana.