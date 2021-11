Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Afghanistan, uccisa attivista donne (7 novembre)

Ultime notizie: il bollettino coronavirus di ieri

La situazione relativa al coronavirus in Italia parla di 6.764 nuovi casi di contagio e di 31 decessi. I tamponi effettuati nelle 24 ore sono stati 491.962 e questo porta ad un tasso di positività in leggero aumento, che passa dall’1,2% di ieri all’1,37% odierno. Per quanto riguarda i ricoveri, mentre diminuiscono di 3 unità quelli in terapia intensiva, aumentano di 49 quelli nei reparti ordinari, in totale rispettivamente 392 e 3.173.

Estrazioni Lotto e Superenalotto 6 novembre/ Numeri vincenti 10eLotto: niente 6

Ultime notizie Afghanistan: uccisa con colpi di proiettile una attivista per i diritti delle donne

La 29enne Frozan Safi, docente di economia in Afghanistan e attivista per i diritti delle donne, è stata uccisa con dei colpi di proiettile. La donna era scomparsa ormai da 2 settimane ed il suo corpo è stato trovato crivellato da colpi di fucile. Per il riconoscimento dell’attivista da parte della sorella sono stati necessari i vestiti che indossava, in quanto il volto era completamente sfigurato dai proiettili. A Frozan Safi è stato anche rubato l’anello di fidanzamento. Le molteplici ferite sul corpo della donna, oltre alla testa anche alle gambe, al cuore ed ai reni, mostrano la ferocia con la quale è stata uccisa. Insieme al corpo di Frozan sono stati trovati anche quello di due uomini e un’altra donna, in località Mazar-i- Sharif, nella parte settentrionale del Paese, Secondo le fonti ufficiali la morte delle 4 persone potrebbe essere stata causata da una vendetta personale.

No Green Pass, scontri a Milano e Trieste/ Fermi, denunce e cortei: petardi a Torino

Morte 8 persone al concerto di Travis Scott

Una tragedia si è consumata a Houston al concento di Travis Scott Astroworld Festival. Molte persone si sono accalcate sotto il palco e la compressione ha causato il panico. Alla fine sono state 8 le vittime come riportato da fonti giornalistiche, mentre altre 3 persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Secondo il capo dei vigili locali, che ha diretto le operazioni di soccorso, sono state oltre 5mila le persone che nella ressa hanno riportato ferite e sono state medicate sul posto.

La quarta ondata e il Natale: le ultime notizie

L’arrivo della quarta ondata, prevista e che non si fermerà, non dovrebbe portare in Italia problemi di lockdown come nello scorso anno. Da parte del governo si continua a puntare sulle vaccinazioni come antidoto all’incremento dei contagi, e viene confermato che sarà attuato il sistema dei colori, che ha funzionato molto bene e che le eventuali chiusure saranno “mirate”. Intanto i contagi in Italia crescono meno che nel resto dei Paesi europei. La strategia prevede tre mosse con la prima che riguarda l’ampliamento della terza dose di vaccino agli over 50, seguita dalla vaccinazione, nel mese di dicembre, di non meno del 50% dei giovani con età compresa tra 5 e 11 anni, per un totale di 3,3 milioni di vaccinazioni, e chiudere con la somministrazione, a febbraio 2022, della terza dose a tutti i vaccinati.

Mauro Guerra/ Ucciso da un carabiniere durante un TSO "illegittimo"

Al Congresso USA approvato il piano del presidente Biden per le infrastrutture

Dopo una serie di discussioni al Congresso degli Stati Uniti, è stata approvato il piano di Joe Biden per le infrastrutture, con una dotazione di più di 1000 miliardi di dollari. Il presidente guadagna così una “boccata d’ossigeno” dopo le recenti debacle nelle elezioni in Virginia. La svolta positiva è arrivata dopo che le due anime del suo partito, i moderati ed i progressisti hanno trovato l’intesa. Si tratta del più importante provvedimento approvato nel corso della presidenza di Biden.

Nuovo record di contagi in Russia

In Russia i contagi covid hanno raggiunto un nuovo record. Nelle ultime 24 ore se ne sono infatti registrati 41.335. Anche il numero dei decessi causati dalla pandemia, pur non raggiungendo il numero record resta molto alto con 1.177 nell’ultimo giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA