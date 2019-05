Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi. Caso Rixi chiuso, Salvini rilancia (31 maggio)

Il viceministro leghisa Rixi è stato condannato per peculato a 3 anni e 5 mesi di reclusione ed ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha definito gradito per smorzare le polemiche, anticipando che il Governo non procederà a nuove nomine proseguendo nella sua azione con maggior convinzione.

Ultime notizie, Forza Italia e PD affilano le armi

Nonostante le rassicurazioni salviniane, le opposizioni affilano le armi in vista di una possibile caduta del Governo gialloverde nelle prossime settimane. Silvio Berlusconi continua a ritenere Forza Italia unica credibile alternativa di Governo per un centrodestra di nuovo unito. Nicola Zingaretti alla direzione del PD ha parlato del risultato delle elezioni europee come un primo passo per la rinascita del Partito Democratico, a suo avviso unica reale alternativa alla deriva populista che ha investito il paese dall’avvento del Governo gialloverde.

Ultime notizie, Parmigiano diventa francese?

Alla fine l’affare è fatto. Il colosso Lactalis ha acquisito la società Nuova Castelli, che è una delle maggiori esportatrici di Parmigiano Reggiano, con oltre 150mila forme prodotte ogni anno. Lactalis ha già messo le mani su moltissimi marchi strategici del settore alimentare italiano, fra tutti vanno sicuramente citati Galbani, Parmalat, Locatelli, Invernizzi e Cadermartor, l’affare è sicuramente molto allettante anche se non mancano le critiche da parte di chi vede svenduto l’ennesimo marchio d’eccellenza del made in Italy.

Ultime notizie, “Ho dato fuoco a papà, è stato un incidente”

E’ arrivata la confessione di Vittorio Leo, agente immobiliare di 48 anni che ha ammesso di aver dato fuoco all’anziano morto bruciato nella provincia di Lecce , un 89enne rivelatosi poi il padre. Inizialmente avvolta nel mistero, la morte dell’uomo ha trovato spiegazione nel racconto del figlio che ha spiegato di aver cosparso l’anziano d’alcol, con il quale si stava disinfettando la ferita. Molto confuso il racconto con l’uomo che ha comunque parlato di un incidente e non ha saputo spiegare il momento in cui le fiamme sono state appiccate, fatali per l’anziano.

Ultime notizie, Cannabis light: vendita illegale

La Corte di Cassazione ha stabilito che la commercializzazione di prodotti e derivati dalla cannabis light è illegale . Una situazione che potrebbe portare all’ennesima rivoluzione in un comparto commerciale che, da quando i cannabis store sono stati legalizzati in Italia, ha già raggiunto un volume d’affari che supera gli ottanta milioni di euro. La sentenza della Corte di Cassazione apporta però delle limitazioni a quelli che sono i prodotti commercializzabili e che potrebbero dunque essere ritirati in tempi brevissimi.

Ultime notizie, il Quirinale si apre al ‘900

Una straordinaria mostra d’arte contemporanea che andrà in scena dal prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, al Quirinale. Un appuntamento in cui saranno esposti, nella mostra chiamata Quirinale contemporaneo, opere tra gli altri di Guttuso, De Chirico e Fontana, in tutto saranno esposte trentasei opere d’arte e trentadue oggetti di design. Proprio domenica 2 giugno all’inaugurazione della mostra presenzierà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per quello che sarà uno degli appuntamenti artistici di spicco nella Capitale, con altre opere che potrebbero essere aggiunte all’esposizione.

