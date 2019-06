Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: cyber attacco Usa contro l’Iran (23 giugno 2019)

Gli Stati Uniti hanno sferratto un attacco nei confronti dell’Iran, ma non con le armi convenzionali. Come riferito in queste ultime ore da numerosi organi di informazione, gli Usa hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence iraniano ritenuto responsabile dell’attacco alle petroliere nel Golfo dell’Oman degli scorsi giorni. L’operazione portata avanti dall’Us Cyber Command, sarebbe avvenuta due giorni fa, quando Donald Trump ha fermato i bombardamenti contro le stazioni radar e le batterie missilistiche, dopo aver dato il suo ok. In base a quanto rivelato da tre funzionari americani all’Associated Press, il cyber attacco avrebbe disabilitato gli apparati informatici iraniani di controllo dei sistemi missilistici iraniani, ed era in preparazione da diverse settimane. Stando a quanto sottolineato da CrowdStrike e FireEye, pare che negli ultimi tempi alcuni hacker iraniani abbiano attaccato alcune agenzie governative statunitensi e diversi settori economici, attraverso una serie di email di spear-phishing contenenti software dannosi, con l’obiettivo di infiltrarsi nei sistemi informatici a stelle e strisce. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, Italia flagellata dal maltempo

Da Torino a Milano, passando per Bologna e Modena: Italia messa in ginocchio dal maltempo, registrati danni e feriti. Grandine e allarme frane in tutto il Piemonte, con la A5 che è stata chiusa per motivi di sicurezza. Da registrare anche un decesso, un 65enne è stato rinvenuto senza vita lungo il fiume di Vignassa. Danni ingenti anche a Milano, dove sono crollati dei pannelli dei controsoffitti dell’ospedale Sacco: fortunatamente non ci sono feriti, ma sono stati diversi i disagi per medici e pazienti. In Emilia Romagna, invece, nubifragi, grandine e downburst: sono almeno 30 le persone rimaste ferite a causa del maltempo, allerta a Bologna e Modena. Questa la testimonianza di un residente del bolognese: «Scene di panico. Sui viali la gente che scappava, le auto ferme con le quattro frecce. Qualcuno è rimasto leggermente ferito».

ULTIME NOTIZIE, OMICIDIO-TENTATO SUICIDIO A CREMONA

Dramma a Cremona: ieri un 27enne di origini ivoriane ha ucciso la figlioletta di 2 anni a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita con almeno quattro fendenti. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario e sta lottando in queste ore tra la vita e la morte. L’uomo, un operaio, abitava nell’abitazione di via Massarotti da circa un mese dopo la separazione dalla moglie e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio il divorzio dalla compagna 34enne a scatenare la sua violenza. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Cremona, insieme ai sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 27enne lavorava come operaio in un’azienda locale per la produzione e lavorazione di materie plastiche e quello di ieri era il primo incontro con la figlia dopo la separazione dalla coppia.

ULTIME NOTIZIE, GIGI SIMONI COLTO DA UN MALORE: CONDIZIONI GRAVI

Gigi Simoni colto da un malore: l’ex allenatore versa in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Cisanello di Pisa. L’ottantatreenne è stato immediatamente trasferito dalla sua abitazione di San Piero a Grado all’ospedale toscano: i medici hanno riscontrato immediatamente la gravità della situazione e la prognosi è riservata. Al suo fianco i familiari più stretti: le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari della struttura pisana, che hanno evidenziato come il quadro clinico dell’ex Inter e Brescia sia decisamente complicato. Nelle ultime ore sono state decine i messaggi di stima e di vicinanza a Simoni, con il suo allievo Alberto Gilardino che ha ricordato ai microfoni di Sky Sport: «Per me è stato un secondo padre, mi ha fatto esordire in Serie A il 6 gennaio del 2000. Spero non sia nulla di grave, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo».

ULTIME NOTIZIE BASKET, UMANA REYER VENEZIA CAMPIONE D’ITALIA

Finale scudetto basket, Umana Reyer Venezia campione d’Italia: la formazione di De Raffaele ha sconfitto 87-61 Dinamo Sassari in Gara-7, quarto tricolore per la compagine veneta. Prestazione di grande carattere per i lagunari, trascinati da un super Bramos (22 punti) e dal solito Haynes (21 punti); niente da fare per Banco di Sardegna, con i ragazzi di Gianmarco Pozzecco che possono comunque dirsi soddisfatti per lo straordinario cammino. «Abbiamo fatto un capolavoro», la soddisfazione di De Raffaele, con il tecnico che ha tenuto ad evidenziare: «Complimenti a Sassari, grande avversaria: questo è un capolavoro frutto di un lavoro profondo, durante l’anno abbiamo avuto mille problemi, tutti gestiti alla grande. Abbiamo coeso un gruppo, è un tricolore frutto di idee, anche andando contro a tante critiche». Amareggiato ma comunque orgoglioso Pozzecco: «Grandissimi complimenti a Venezia, sono stati grandiosi. Come dicevo prima della gara, vincere è bello ma non è la cosa più importante: devo ringraziare ancora i miei giocatori, la grande impresa l’abbiamo fatta. Sarebbe stato bello vincere anche lo scudetto, ci siamo arrivati vicino», le sue parole a Eurosport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA