Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Eurovision Song Contest, sventato attacco hacker

ULTIME NOTIZIE EUROVISION SONG CONTEST 2022: SVENTATO ATTACCO HACKER

L’Ucraina con “Stefania” dei Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 più seguito di sempre, ma qualcosa durante la serata finale di sabato a Torino avrebbe potuto rovinare la festa della musica.

Nella giornata di ieri si era diffusa la voce che alcuni hacker russi non ben precisati avrebbero potuto attaccare la rete durante la serata dell’Eurovision, con “raid informatici” mirati contro il sistema di voto. Favorita era infatti l’Ucraina e per questo si pensava che qualcosa potesse avvenire, specie dopo gli “appelli” degli hacker contro l’esibizione della Kalush Orchestra da Torino. Ebbene, stamane la Polizia Postale ha fatto sapere di avere sventato diversi attacchi hacker durante le ore serali sabato: «Attacchi informatici provenienti dell’estero all’Eurovision Song Contest 2022», si legge nella nota, sventati però grazie alla sala operativa del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) e Polizia Postale attivata dopo le prime minacce di attacchi hacker dal collettivo russo di Killnet e “Legion”.

G7 IN GERMANIA: NON RICONOSCEREMO MAI I TERRITORI CONQUISTATI CON LA FORZA

I ministri degli esteri si sono riuniti per il G7, il summit dei paesi più industrializzati, dicendosi d’accordo nel non riconoscere i territori che Vladimir Putin sta cercando in tutti i modi di conquistare con la forza. Primo fra tutti l’alto rappresentante della politica estera per l’Unione Europea Borrell ha ribadito “no al riconoscimento”. Sull’ordine del giorno anche un piano per accelerare tutti gli sforzi volti a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

FINLANDIA E NATO: PUTIN “SAREBBE UN ERRORE”

Nel frattempo Finlandia e Svezia sono sempre più intenzionate a richiedere l’adesione alla Nato, lo ha reso noto il Presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinistö, il quale avrebbe avuto uno scambio telefonico con Putin ribadendo la sua intenzione di abbandonare la storica neutralità del paese. Il Presidente dice “La guerra ha cambiato la nostra percezione di sicurezza”.

Putin risponde “Non ci sono rischi per la Finlandia per cui abbandonare la storica neutralità sarebbe solo un errore”. Nel frattempo il ministro degli esteri russo accusa l’occidente di star conducendo una guerra ibrida contro il suo paese.

STANGATA BOLLETTE ANCHE PER IL MERCATO LIBERO

I forti aumenti in bolletta non risparmiano anche tutti gli italiani che hanno già aderito al mercato libero a cui, dice il governo, diventerà obbligatorio aderire per tutti gli italiani entro gennaio 2024. Molti clienti hanno già ricevuto la disdetta del contratto unilaterale.

Le associazioni per la difesa dei consumatori affermano “i clienti vanno avvisati di tutto per iscritto almeno 3 mesi prima, dare la possibilità di difendersi e decidere.” Nel frattempo a Bruxelles si studia un piano per liberare l’Europa dalla dipendenza energetica russa e per il finanziamento della diversificazione delle fonti energetiche. Il governo elimina le barriere burocratiche per riattivare i gassificatori.

RILANCIO DEL MEZZOGIORNO: FORZE POLITICHE UNITE PER IL PROGETTO

“Il rilancio del mezzogiorno è una priorità in quando negli anni ha acquisito una rilevanza sempre più evidente.” Sono le parole del ministro del mezzogiorno Mara Carfagna nella giornata del forum “Verso Sud” a Sorrento. Le forze politiche sono coese in questo piano di rilancio del mezzogiorno che mira ad una piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Maggiore importanza a fiducia, infrastrutture, capitale sociale.

PRIMA APPARIZIONE DELLA REGINA ELISABETTA DALLA SUA ASSENZA AL QUEEN SPEECH

Appare sorridente, vispa e perfettamente in forma la Regina Elisabetta che per la prima volta non ha partecipato al Queen Speech ma si è presentata ad uno dei suoi eventi preferiti: il Royal Windsor Horse Show. La sovrana di 96 anni di età festeggia quest’anno il Giubileo di platino del suo regno.

10 MILIONI DI ITALIANI GIÀ IN SPIAGGIA PER IL CALDO TORRIDO

Temperature estive e vento caldo hanno portato ben 10 milioni di italiani a riversarsi sulle spiagge durante il week end. Dalla Liguria alla Sicilia la stagione balneare sembra ripartita col botto presagendo un vero e proprio ritorno alla normalità per tutti gli italiani.











