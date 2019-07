ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: giornata di scioperi in Italia (24 luglio 2019)

Le ultime notizie parlano di una giornata di caos in tutta Italia per quanto riguarda i trasporti, essendo fallito il tentativo del Ministro Toninelli di far rinviare lo sciopero che resta perciò confermato. Sempre di scioperi si parla analizzando la situazione Tav. Dopo infiniti tira e molla e commissioni istituite per analizzare i costi-benefici che la Tav provocherebbe, il Presidente del Consiglio Conte esce allo scoperte e afferma che fermare la realizzazione della Tav costerebbe di più che completarla.

La Procura di Bologna indaga su ogni caso di affido a Bibbiano dove gli assistenti sociali hanno letteralmente strappato dalle mani dei genitori che a loro si erano rivolti in cerca di aiuto, i propri figli. Il Ministro degli Interni Matteo Salvini si è recato ieri a Bibbiano per denunciare lo scandalo di assistenti sociali che rubavano figli a madri e padri in difficoltà, viene letto dagli esponenti del Pd come un chiaro tentativo di denunciare la Sinistra, con in primis il sindaco della cittadina che è ora agli arresti domiciliari.

Ultime notizie, Di Maio stravolge la regola dei due mandati

La regola era chiara, dopo due mandati i penta stellati non potevano ricoprire nuovamente la carica, ma evidentemente il sistema faceva storcere il naso a non pochi grillini e Luigi Di Maio corre loro in soccorso introducendo il mandato 0, quello cioè che non viene contato, ma considerato come una prima prova. Ma a storcere il naso ora è lo stesso Beppe Grillo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale non modifica le stime di crescita previste per l’anno in corso che restano ai minimi storici dello 0,1%, valore tra i più bassi in zona Euro. E le previsioni non sono più rosee per il futuro, bensì vengono viste ulteriormente in calo.

Ultime notizie, il primo oro ai mondiali di nuoto di Gwangiu è di Quadarella

Quadarella vince l’oro e stabilisce il record italiano nei 1500 metri stile libero, un’altra italiana sale sul podio, per la prima volta nello stile rana, con la medaglia di bronzo per Carraro. Domani tocca all’eterna Federica Pelligrini che per l’ottava volta consecutiva centra la finale nei 200 metri stile libero e questa volta con il miglior tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA