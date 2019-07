ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi, l’audio segreto di Paolo Borsellino (17 luglio)

‘Con la scorta solo la mattina così possono uccidermi la sera’: l’audio shock di Paolo Borsellino uscito dall’archivio dell’Antimafia: parole del 1984 che svelano non solo la gravità dei problemi quotidiani, ma anche la solitudine del magistrato ucciso dalla mafia 8 anni dopo, il 19 luglio 1992. Borsellino lamentava l’assegnazione della scorta solo nelle ore diurne, evidenziando il paradosso di come la sera i pericoli non diminuissero.

Ultime notizie Russiagate: ancora scontro nel Governo

Il Russiagate continua ad agitare il Governo. Salvini ha affermato che risponderà ‘a tutto nel Question Time in Parlamento’, con Di Maio che ha replicato a stretto giro di posta: ‘Il tavolo con i sindacati al Viminale fatto per distogliere l’attenzione sul caso dei fondi russi’. Sulla questione è intervenuto anche il segretario del Partito Democratico, Zingaretti: ‘Fatti gravissimi, da chiarire il prima possibile’. Per il leader di Forza Italia, Berlusconi, ‘questo Governo fa male al Paese, speriamo cada presto’.

Ultime notizie, la fuga di cervelli ci costa 14 miliardi di euro l’anno

‘La fuga di cervelli all’estero costa al Paese 14 miliardi di euro l’anno, quasi l’un per cento del PIL’: questo l’allarme lanciato dal Ministro dell’Economia, Tria. E ci si trova di fronte anche al paradosso dei posti di lavoro vuoti: nei prossimi cinque anni si perderanno ben 43mila addetti nell’industria agro-alimentare, ma mancano giovani preparati per sostituirli e alcune professioni potrebbero sparire.

Ultime notizie, Commissione Ue: Ursula von der Leyen presidente

La tedesca Ursula Von der Layen eletta al Parlamento di Strasburgo nuovo presidente della Commissione Ue al posto di Juncker. E’ passata per soli 9 voti: ‘Sarò nemica di chi vuole indebolire l’Unione Europea’, ha detto nel discorso programmatico. L’elezione della Von der Layen è stata interpretata dagli osservatori come una sconfitta del fronte anti-europeista e populista, e come una vittoria delle forze che vogliono consolidare la forza dell’Unione Europea.

Ultime notizie, i volti di Rigopiano: ‘Giustizia per loro’

Aperto e subito rinviato a settembre il processo a Pescara per la strage dell’hotel Rigopiano, costata la vita a 29 persone. Fuori dal tribunale abruzzese è andata in scena la protesta dei familiari delle vittime che hanno indossato le magliette con i volti delle persone scomparse nella tragica valanga che ha abbattuto l’hotel. ‘Si faccia giustizia, chi ha sbagliato paghi’, l’urlo dei parenti che hanno sottolineato ancora una volta le tante omissioni che hanno portato alla tragedia.

Ultime notizie calciomercato: Daniele De Rossi giocherà nel Boca Juniors

L’ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi, dopo aver lasciato la squadra tra le polemiche, ha preso la sua decisione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista continuerà la sua carriera da calciatore e lo farà nel Boca Juniors, club argentino per il quale ha sempre manifestato grande ammirazione. E’ andato a segno il pressing del ds xeneize Burdisso, ex calciatore di Roma e Inter, che ha sfruttato la conoscenza di lungo corso con De Rossi per convincerlo alla nuova avventura.



