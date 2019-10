Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi, manovra: tensione al Governo (23 ottobre)

Entra nel vivo la discussione politica sulla manovra finanziaria che il Governo dovrà realizzare entro l’anno. È lo stesso premier Conte a specificare che sulla manovra potranno occorrere delle modifiche che però non la stravolgano durante le fasi parlamentari. L’intesa sul POS e sul contante, che ha suscitato clamorose polemiche per l’abbassamento fino a 2000 euro per le transazioni con denaro fisico, viene rinviata a luglio mentre risuonano le parole del Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Moscovici, che sottolinea come non vi sia alcuna frizione politica con il governo italiano ma sotto la lente vi è il debito pubblico che è notoriamente ed insostenibilmente alto. Dall’opposizione ci si scaglia contro la maggioranza accusandola di riservare energie soltanto per le tasse e per un feroce giustizialismo, pertanto si annunciano forti scontri in aula.

Ultime notizie, maltempo: forti disagi in Piemonte

La regione Piemonte in queste ore fa i conti con il maltempo. Violenti acquazzoni stanno creando notevoli disagi ed emergenze che vedono impegnati i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Si contano già delle vittime: una di queste è un tassista che nella provincia di Alessandria ha perso la vita nell’auto travolta dalla piena di un torrente mentre un’altra vittima si registra in provincia di Torino. I comuni isolati sono stati evacuati ed il capo della Protezione Civile Borrelli punta il dito contro la scarsa manutenzione del territorio.

Ultime notizie: Santa Sede replica ad accuse contro Papa Francesco

È il Cardinale Maradiaga, braccio destro di Papa Francesco, a rispondere alle accuse e rivelazioni emerse dal libro di Nuzzi che ipotizza un possibile fallimento del Vaticano. Lo fa precisando che tali notizie sono falsità faziose e mirate a screditare il Papa per l’operato che porta avanti attraverso le riforme. Inoltre definisce come manovre sporche le vicende che recentemente hanno fatto parlare della gendarmerie e ribadisce che non sono da attendersi assolutamente le dimissioni del pontefice.

Ultime notizie, allarme terrorismo a Oslo

Momenti di panico e terrore ad Oslo dove un uomo ha preso possesso di una ambulanza e si è scagliato a tutta velocità contro alcuni pedoni. Fortunatamente il bilancio non è drammatico, non ci sono stati morti ed i feriti sono sei di cui un minore. L’assalitore è stato fermato ed arrestato insieme ad una complice, entrambi norvegesi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, i due sarebbero ideologicamente vicini alle milizie di estrema destra che più volte sono balzate alle cronache norvegesi.

Ultime notizie, Champions League: Juventus ok, Atalanta ko

Gol e spettacolo nel martedì di Champions League: 30 reti in otto partite, giocate straordinarie che hanno fatto innamorare gli appassionati di pallone. L’Italia sorride a metà: la Juventus ha vinto 2-1 contro la Lokomotiv Mosca, mentre l’Atalanta è stata sconfitta 5-1 dal Manchester City di Guardiola. La formazione di Maurizio Sarri è stata brava a ribaltare il momentaneo vantaggio russo di Miranchuk con la doppietta di uno scatenato Dybala, sempre più al centro degli schemi bianconeri. Pesante ko in rimonta per la Dea: dopo il momentaneo vantaggio firmato dall’ucraino Malinovsky, i nerazzurri sono stati trafitti dalla doppietta di Aguero e dalla tripletta di Sterling. Passando alle altre gare, l’Atletico Madrid si è imposto per 1-0 sul Bayer Leverkusen, mentre la sfida tra Shakhtar Donest e Dinamo Zagabria si è conclusa 2-2. Super Psg in Belgio contro il Club Bruges: uno 0-5 firmato da Icardi (doppietta) e Mbappè (tripletta). Real Madrid di misura a Istanbul contro il Galatasaray: tre punti firmati Toni Kroos. Vittoria pirotecnica per 2-3 per il Bayern Monaco contro l’Olympiacos, mentre il Tottenham si mette la crisi alle spalle con un netto 5-0 contro la Stella Rossa.



