Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: paura all’aeroporto di Mitiga (23 luglio)

Le ultime notizie ci portano direttamente in oriente. Alcuni razzi hanno portato alla sospensione dei voli dall’aeroporto di Mitiga a Tripoli. L’autorità areoportuale, citata dai media locali, ha specificato come si tratti di razzi Grad, esplosi nei pressi dello scalo. Al momento l’aeroporto di Mitiga era l’unico in funzione a ovest del paese. Appena sabato scorso il maresciallo Khalifa Haftar aveva annunciato l’avvio di una nuova offensiva dal nome “L’ora zero”. L’obiettivo è quello della conquista della capitale. Sicuramente è un momento di grande tensione a Tripoli dove si spera solo possa arrivare presto la pace, mettendo la parola fine a queste continue esplosioni che hanno turbato, e non poco, i civili.

Emergono nuove intercettazioni per quella che è l’inchiesta eolico in Sicilia. Si parla del consulente per l’energia Paolo Arata che si vantava, direttamente al telefono, di aver fatto ottenere a Siri della Lega l’incarico di sottosegretario. Immediato è stato l’intervento di Luigi Di Maio che ha specificato come attorno a questo caso serva assolutamente maggiore chiarezza. Tutte le ultime intercettazioni sono state citate in un’informativa della Dia di Trapani che è stata depositata dai Pm della procura in occasione dell’incidente probatorio. Queste hanno messo in evidenza il comportamento di Arata, considerato come spregiudicato.

L’Italia ha dato il suo ultimo saluto a Francesco Saverio Borrelli, uomo che se n’è andato sabato scorso a 89 anni e che aveva combattuto per rendere onesto il nostro paese. Il parroco della chiesa di Santa Croce, dove si è tenuto il funerale, ha specificato: “Sognava un’Italia lontana da malaffare, bella e pulita”. Lidio Zaupa ha voluto raccontare il magistrato napoletano con i presenti che hanno regalato un lungo applauso alla fine dell’omelia stessa. Borrelli era un grande uomo prima di un eccellente professionista e negli anni si era guadagnato la fiducia delle istituzioni che avevano deciso di sfruttare le sue altissime competenze per riuscire a colmare le numerose falle del nostro sistema.

Ultime notizie, Cristiano Ronaldo non sarà incriminato

Tutti ricordano le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo, supercampione della Juventus e stella più lucente del calcio italiano. Il caso che vedeva il calciatore contro Mayorga ha subito delle impreviste evoluzioni nelle ultime ore. Infatti la Procura di Las Vegas ha specificato che sono state fatte cadere tutte le accuse nei confronti del giocatore più forte del mondo. Il comunicato pubblicato dagli inquirenti infatti specifica come non ci siano delle prove solide in grado di confermare la violenza, presumibilmente avvenuta nell’estate del 2009 in un hotel appunto di Las Vegas. Ulteriori spiegazioni sono state date dal procuratore Steve Wolfson che ha specificato di aver analizzato a fondo le accuse dell’ex modella americana Katheryn Mayorga. Ha voluto chiarire: “Non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e non saranno contestati dei capi d’accusa al portoghese”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA