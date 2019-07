Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: scontro al Governo per la Tav (29 luglio)

Le ultime notizie ci portano a scoprire che il problema TAV si acuisce lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo la conferma del Presidente del Consiglio Conte sull’attuazione del progetto alta velocità, molti rappresentanti grillini protestano a gran voce. Ferma la replica di Salvini e dei suoi – Se per loro la TAV non deve essere fatta, possono anche dimettersi dal governo – Dal canto suo Di Maio ha il suo bel daffare a mantenere l’ordine tra i pentastellati.

Si aggrava il bilancio del maltempo in Italia. Sono tre adesso i morti, alle due donne scomparse ieri per la furia del tempo, si è aggiunto un anziano disperso trovato stamane privo di vita tra il fango di un canale a poca distanza dalla sua auto.

Ultime notizie, la camera ardente di Mario Cerciello Rega

Folla commossa alla camera ardente del vicebrigadiere dell’Arma Mario Cerciello Rega. un saluto doveroso da parte di tutti i cittadini romani ad un fedele servitore dello Stato. I funerali sono fissati per domani nella Chiesa di Somma Vesuviana dove il militare si era sposato poco più di un mese fà. La tragica morte del carabiniere a Roma innesca l’ennesima polemica politica grazie ad una foto dove appare uno dei due americani arrestati per l’omicidio bendato e legato. Matteo Salvini ricorda che la vittima è il milite, mentre le opposizioni chiedono come si possano bendare i fermati in una caserma di carabinieri.

Ultime notizie, le regole di Meghan

La coppia Meghan e Harry prova ad imporre ”regole” ai vicini di casa. No selfie, no notizie sul neonato, no foto, no offerte di collaborazione domestica. Imposizioni che neanche la Regina Madre Elisabetta ha mai lontanamente pensato e che danneggiano la popolarità dei giovani reali. Per tutta risposta arrivano indiscrezioni su presunti acquisti di case a Los Angeles per avvicinarsi alla madre di Meghan.

Ultime notizie, la domenica dello sport

Ancora medaglie per l’Italia nell’ultima giornata del Mondiale di Nuoto in Corea. Benedetta Pilato, tarantina appena quattordicenne, è la più giovane azzurra sul podio di sempre: conquista la medaglia di argento nei 50 rana. Gregorio Paltrinieri arriva terzo nei 1500 stile libero e aggiunge così un bronzo alle due medaglie già conquistate a Gwangju (1 oro e 1 argento). Nel Gran Premio di Germania in Formula 1 successo dell’olandese Verstappen su Red Bull con una clamorosa rimonta del ferrarista Vettel che, partendo dall’ultimo posto, ha conquistato un’eccezionale seconda piazza. Tracollo delle favorite Mercedes con Lewis Hamilton solo undicesimo.



