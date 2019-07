ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: Sea Watch 3, Carola Rackete libera (3 luglio 2019)

Clamorosa svolta sul caso Sea Watch 3: il Gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, con la capitana tedesca che torna libera. Secondo il giudice per le indagini preliminari la comandante ha agito in adempimento di un dovere e per questo motivo ha respinto la richiesta della Procura. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che, dopo aver affermato di provare «vergogna per i giudici», ha commentato: «Questa sentenza fa male all’Italia. Cosa bisogna fare per finire in galera? Mi vergogno di chi permette che in questo Paese arrivi il primo delinquente dall’estero, disubbidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Pessimo segnale, ma io non mollo. Finché avrò l’onore e l’orgoglio di difendere la sicurezza del nostro Paese da ministro dell’Interno, io vado avanti come un treno e, insieme, andiamo a salvare l’Italia». Il capo del Viminale ha aggiunto che «per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale».

Ultime notizie, Governo va sotto alla Camera: per il Pd “è finita”

Brutto segnale per il Governo M5s-Lega, andato sotto ieri alla Camera: a causa di quasi 100 assenti e almeno 5 franchi tiratori, è passato un emendamento a prima firma Forza Italia e sottoscritto dal Partito Democratico sul risarcimento per ingiusta detenzione. Un emendamento passato a scrutinio segreto e che prevede una modifica al disegno di legge sul risarcimento per ingiusta detenzione e sull’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Gialloverdi su tutte le furie, con i dem che vanno all’attacco: «Ieri nel Consiglio dei ministri che ha approvato 7,4 miliardi di tagli alla sanità, ai trasporti, alle imprese e nuove tasse non c’erano i due vicepremier Di Maio e Salvini. Oggi il governo è stato battuto alla Camera su un emendamento sulla giustizia. Prendano atto che questo esecutivo è finito: peggio di un cattivo governo c’è solo un non governo e questo di Conte lo è», le parole della deputata Paola De Micheli a Repubblica.

Ultime notizie, von der Leyen nuova presidente della Commissione Ue

Intesa raggiunta sulle nomine Ue: il ministro della Difesa della Germania Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Ue, mentre la francese Christine Lagarde va alla guida della Bce. L’asse franco-tedesco ha avuto la meglio, con la Presidenza del Consiglio Ue che va al premier liberale Charles Michel, mentre lo spagnolo Joseph Borrell è l’erede dell’italiana Federica Mogherini come nuovo Alto rappresentante per la politica estera. Infine, il socialista Frans Timmermans e la liberale Margrethe Vestager i nuovi vicepresidenti vicari della Commissione. «Il voto dei leader su von der Leyen è stato unanime», il commento di Angela Merkel in conferenza stampa, con l’attuale ministro della Difesa tedesco che è considerata una fedelissima della cancelliera. Per quanto riguarda l’Italia, il premier Giuseppe Conte ha affermato di aver avuto garanzie per una vicepresidenza e per un portafoglio economico di alto profilo.

Ultime notizie, è morto Mago Gabriel: aveva 79 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto ieri, all’età di 79 anni, il mago Gabriel, nome d’arte di Salvatore Gulisano. Noto al grande pubblico grazie alla Gialappa’s Band, che ha spesso mandato in onda il suo oroscopo speciale nel corso di Mai dire tv, il palermitano era conosciuto soprattutto per i suoi strafalcioni linguistici e per la danza “scaccia malignità”. Giovedì 4 luglio in programma i funerali a None, nella Parrocchia S.S. Gervasio e Protasio di Via Roma 2. Nelle scorse ore sono stati diversi i messaggi di cordoglio, a partire da quello dell’agenzia che ha curato le sue apparizioni in tv: «Purtroppo ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati. Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello, ti vogliamo dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato».



