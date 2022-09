ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: spenta Zaporizhzhia, ritirata russi in Sud Ucraina

ULTIME NOTIZIE UCRAINA: LA GUERRA E LA RITIRATA DEI RUSSI (AL SUD)

Le ultime notizie che arrivano sulla guerra in Ucraina sono per la prima volta dopo quasi 7 mesi positive per il Paese attaccato e occupato: è iniziata la ritirata della Russia nel sud dell’Ucraina dopo che la controffensiva di Kiev – permessa dal continuo equipaggiamento militare ed economico dell’Occidente – ha preso finalmente corpo con veemenza. Secondo la versione di Mosca, il ritiro nelle ultime ore dalle aree di Kupiansk, Izyum e Balakliy è solo una riorganizzazione delle truppe. Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che «sono stati riconquistati 2mila chilometri quadrati di territorio».

Nel suo 200esimo giorno dall’inizio della guerra, la frattura internazionale tra Russia (e Cina) con l’Occidente è netta, con gli allarmi di un possibile conflitto nucleare che non si placano: un nuovo allarme è stato lanciato ieri dall’Aiea a Zaporizhzhia, dopo che anche l’ultimo reattore della centrale nucleare è stato spento a seguito degli scontri a pochi chilometri di distanza. «Il blackout a Energodar» (la città che ospita la centrale nucleare più grande d’Europa, ndr), «compromette la sicurezza delle operazioni. È del tutto inaccettabile, tutto questo non può continuare» ha denunciato il direttore generale dell’Agenzia. Nel frattempo le truppe ucraine provano a recuperare altri territori sempre nel Sud del Paese, come spiega il Comando operativo meridionale dell’esercito di Kiev: «Sono in corso battaglie di posizione, con conseguente avanzata delle truppe e consolidamento dei territori. Il nemico preferisce combattere con l’artiglieria, cercando di evitare il contatto diretto. Il nemico subisce perdite e si ritira».

È un’intervista “bomba” quella che Francesco Totti ha rilasciato ad Aldo Cazzullo sul “Corriere della Sera” questa mattina: le ultime notizie sulla sua storia con Noemi Bocchi e soprattutto sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi hanno tenuto banco per mesi esaltando il “gossip” mediatico dietro una delle coppie più amate d’Italia. Ora è l’ex n.10 della Roma a parlare in prima persona, per la prima volta dalla fine del matrimonio ormai conclamata: «Non sono stato io a tradire per primo», sostiene l’ex Capitano giallorosso sostenendo di avere trovato lo scorso autunno messaggi chiari sul cellulare di Ilary che dimostravano il tradimento della moglie con un uomo di cui non vuole fare il nome.

«Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire». A salvare il matrimonio «un po’ ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo». Con Noemi Bocchi la storia non solo è vera ma continua dal marzo 2022, mentre l’affetto per i tifosi della Roma resta comunque intatto dopo questo cambiamento improvviso nella sua vita personale, «Era stato un momento difficile, lasciare non è semplice, giocavo in Serie A da quando avevo sedici anni. E certe cose ti mancano. L’adrenalina, la fatica. L’ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: “Ho paura, statemi vicino”. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo», ha detto ancora Francesco Totti al “Corriere”.

ULTIME NOTIZIE DELLO SPORT: COSA È SUCCESSO IERI

Una domenica ricca di sport e – si spera – di soddisfazioni dopo un sabato pazzesco: le ultime notizie dal mondo sportivo ci raccontano di una Serie A sempre più dominata da Milan e Napoli che si affronteranno domenica prossima nel big match da Scudetto senza però i loro numeri 1 in campo. Rafa Leao per un’ingenua espulsione rimediata nell’anticipo contro la Sampdoria (somma di ammonizione con rovesciata considerata gioco pericoloso) mentre Victor Osimhen per l’infortunio rimediato contro il Liverpool in Champions League. Sta di fatto che intanto entrambe hanno vinto con fatica nel lungo sabato di sport: i rossoneri di Pioli hanno superato l’ex Giampaolo (espulso nel fine gara convulso, ndr) per 2-1 sul campo di Marassi grazie al gol subitaneo di Messias, il pareggio di Djuricic e il gol vittoria di Olivier Giroud su perfetto calcio di rigore.

Il Napoli domina ma non riesce a segnare contro lo Spezia finché un’invenzione di Lozano pesca Jack Raspadori al centro dell’area per il gol vittoria al 90esimo minuto: nel pomeriggio di sabato torna a vincere anche l’Inter dopo 3 ko consecutivi ma lo fa comunque soffrendo da matti contro il Torino dell’ammalato Juric. Gol vittoria di Brozovic anche qui a fine match dopo che Handanovic aveva salvato il risultato con almeno 4 interventi prodigiosi. Lontano dal calcio i colori azzurri si fanno sentire eccome: in Formula il Gp d’Italia 2022 a Monza vede partire in pole position uno strepitoso Charles Leclerc, con la Ferrari che avrebbe anche piazzato al terzo posto Carlos Sainz se non fosse per le penalizzazioni che faranno partire lo spagnolo dalla 18esima posizione, mentre per Verstappen – secondo nelle qualifiche – partirà settimo. Infine i Mondiali di Volley con il trionfo in semifinale dell’Italia di Fefè De Giorgi: 3-0 secco alla fortissima Slovenia e finale assicurata contro la Polonia, questa sera alle ore 21. Le speranze oro sono molto concrete finalmente dopo così tanti anni di assenza per il volley maschile.











