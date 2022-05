Ultime notizie/ Ultim’ora, esplosione hotel Cuba: i morti sono 27 (8 maggio)

Le ultime notizie che giungono da Cuba, purtroppo, non sono positive. Il governo ha comunicato ieri sera che sono salite a 27 le vittime causate dall’esplosione avvenuta venerdì nello storico hotel Saratoga di L’Avana. Durante una conferenza stampa nella capitale cubana, i responsabili delle operazioni di soccorso hanno annunciato che i feriti sono stati 81, di cui 37 rimangono ancora ricoverati in ospedale. Intanto, riferiscono le autorità, “il lavoro di rimozione delle macerie dell’edificio sta continuando senza sosta nella notte perché mancano ancora all’appello numerose persone che potrebbero essere rimaste intrappolate nel crollo”. Dal suo canto, il presidente Miguel Díaz-Canel ha visitato alcuni feriti ricoverati negli ospedali cittadini e, congedandosi, “il capo dello Stato ha ringraziato lo staff medico per lo sforzo profuso in queste ultime ore, elogiando il lavoro dei soccorritori, dei paramedici, dei membri della Croce Rossa e di coloro che non si sono fermati un attimo”.

Immagini Auguri Buona Festa della Mamma 2022/ 8 maggio, via WhatsApp: da letteratura

Ultime notizie: bollettino Coronavirus

Ultime notizie sul fronte sanitario. Il bollettino Coronavirus di ieri riporta 40.522 nuovi casi di contagio, in calo rispetto ai 43.497 che erano stati registrati il giorno precedente, con un tasso di positività che scende dal 14,5% rilevato venerdì al 13,2% di oggi. I decessi sono stati 113 e anche in questo caso si è avuta una diminuzione di 12 unità. 305.563 i tamponi processati (tra molecolari e antigenici) nelle ultime 24 ore e nello stesso periodo si sono registrate 55.691 guarigioni. Per quanto concerne i numeri dei ricoveri, c’è un calo sia per le terapie intensive, -8, con 355 degenze in totale, e per le terapie ordinarie che, con una diminuzione di 349 unità, portano il totale a 8.815, scendendo per la prima volta dopo molte settimane sotto quota 9mila.

Auguri Buona Festa della Mamma 2022/ Frasi auguri 8 maggio: poesie e prosa

Simon Yates vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2022

Ultime notizie sportive: la seconda tappa del Giro d’Italia 2022, una cronometro che si è disputata a Budapest, ha visto il successo del britannico Simon Yates, che ha preceduto la maglia rosa, Van der Poel, di 3 secondi, mentre al terzo posto si è piazzato il francese Dumoulin. Il corridore olandese, grazie a questo piazzamento, ha mantenuto la prima posizione in classifica.

Ultime notizie: trovato un cadavere di un uomo a Vanzaghello

Il cadavere di un uomo torturato e pestato a morte, con il corpo che presentava bruciature di sigaretta, è stato trovato abbandonato in una piazzola di sosta vicino all’aeroporto di Malpensa. L’uomo ha un’età compresa tra 20 e 30 anni, non aveva documenti con sé e il cadavere è stato trovato da alcuni automobilisti che stavano transitando sulla statale 336, nelle vicinanze di Vanzaghello. La chiamata al 112 è arrivata alle 6.12 e sul posto si sono recati i poliziotti di Busto Arsizio, che ora stanno portando avanti le indagini per omicidio. Per cercare di determinare l’identità dell’uomo, che potrebbe essere un magrebino, saranno verificate le sue impronte digitali. Nella zona sono stati segnalati molti casi di spaccio di droga e una delle ipotesi è quella di una vendetta tra frequentatori e tossici.

Dimitri Roveri è morto a 27 anni/ Infarto in campo per il calciatore del Quingentole

A Cabras trovati altri due giganti di Mont’e Prama

Dai nuovi scavi archeologici che vengono portati avanti nella zona di Cabras è emersa una coppia di pugilatori. Il sito risale a circa 3mila anni fa e questo nuovo ritrovamento, che potrebbe essere il primo di una serie, ha reso entusiasta il ministro della Cultura, che ha parlato di un “ritrovamento eccezionale”. Oltre al torso sono stati ritrovati anche frammenti di braccia e gambe e uno scudo che avvolge il braccio. La nuova campagna di scavi era stata avviata lo scorso 4 aprile e questi frammenti di statua sono molto simili ad altri ritrovati, in un altro scavo, nel 2014.

Ultime notizie: la crisi Ucraina-Russia

In Ucraina è partita una controffensiva da parte delle truppe di Kiev, specificatamente su Kharkiv, ed è stato comunicato che una nave da sbarco russa che si trovava nel mar Nero è stata colpita da missili e starebbe per affondare. La notizia è stata però smentita da parte di Mosca. Nel 73esimo giorno di guerra, fonti della Nato parlano di giorni decisivi per il conflitto. Per cercare di rallentare la controffensiva ucraina, le forze russe hanno bombardato 3 ponti nelle vicinanze di Kharkiv. Intanto, a Mariupol continuano i tentativi di evacuazione dei civili dall’acciaieria e 50 persone sono riuscite ad uscire. Il Pentagono ha annunciato che saranno forniti aiuti militari all’Ucraina per un valore di 136 milioni di dollari. La riunione nella quale si dovevano decidere, da parte dell’Unione Europea, nuove sanzioni contro Mosca, è di nuovo slittata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA