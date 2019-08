Ultime notizie/ Ultim’ora, Matteo Salvini: ultimatum a Luigi Di Maio (3 agosto)

Le ultime notizie ci parlano dell’ultimatum di Matteo Salvini a Luigi Di Maio: “Adesso una manovra coraggiosa – ha tuonato – oppure il coraggio lo chiediamo agli italiani”, paventando così il pericolo di una crisi di governo con conseguente elezioni anticipate. E’ la prima volta che la Lega esprime seri dubbi sulla durata dell’esecutivo gialloverde. Immediata la replica del capo pentastellato: “Così Salvini sembra sia passato all’opposizione, prima trovi i fondi per la Flat Tax poi ne parliamo”.

Ultime notizie, Mattarella ricorda l’attentato di Bologna

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a Bologna l’attentato di 39 anni fa. – Per completare l’affermazione della giustizia, bisogna conquistare interamente la verità – proclama Mattarella – La magistratura è riuscita a condannare gli esecutori materiali, ma nonostante l’impegno profuso permangono zone d’ombra sugli ideatori –

La nave Alan Kurdi della ONG tedesca Sea Eye con una quarantina di migranti a bordo sta facendo rotta su Malta per permettere lo sbarco immediato di un bambino di quattro anni ferito in Libia con arma da fuoco. La nave, che in un primo momento sembrava diretta a Lampedusa, dopo il divieto assoluto di entrare in acque territoriali italiane ha virato su La Valletta.

Il Premier Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi la Presidente della commissione UE Ursula von der Leyen. Fra i temi affrontati spicca il problema migranti: Conte ha invitato la Presidente a considerare come non pensabile l’idea che tocchi solo ai Paesi di primo arrivo l’accoglienza dei nuovi venuti. Inoltre il Presidente del Consiglio ha rivendicato un ruolo più importante per la nostra nazione all’interno dell’UE, adeguato alle ambizioni ed alle responsabilità italiane.

Ultime notizie, sarà donna l’arbitro della Supercoppa europea

Nuova svolta dell’UEFA: designata la francese Stephanie Frappart per arbitrare la Supercoppa europea il 14 agosto ad Istanbul. Liverpool (vincitore Champions League) e Chelsea (a segno in Europa League) verranno quindi diretti da un fischietto ”rosa”, coadiuvato anche dalla guardalinee italiana Manuela Nicolosi.



