Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 007 Usa “Dalla Russia 300 mln ai partiti di 20 Paesi”

Ha fatto il giro del mondo la notizia riportata negli Stati Uniti secondo cui la Russia avrebbe versato dal 2014 ad oggi, ben 300 milioni di euro a partiti stranieri di 20 diversi Paesi. A riferirlo, come riporta l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito web, sarebbero gli alti dirigenti Usa sulla base di accertamenti effettuati da parte dell’intelligence americana. Immediata la replica del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che ha spiegato ‘Governo e Copasir intervengano’, mentre il Movimento 5 Stelle gli ha fatto eco: ‘Fare chiarezza’. Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, ha aggiunto: ‘Prendere soldi da Mosca è alto tradimento’, infine la Lega che ha fatto sapere che querelerà chiunque citi in maniera impropria il nome del partito e di Salvini.

JEAN-LUC GODARD/ Il grande maestro che ha inseguito un'utopia sul cinema

Ultime notizie, morto Jean-Luc Godard

E’ morto nella giornata di ieri all’età di 91 anni, il regista Jean-Luc Godard, artista franco svizzero della Nouvelle Vague. A diffondere la notizia, come spiegato dal quotidiano Libero, è stato il quotidiano francese Liberation. Jean-Luc Godard, nato a Parigi il 3 dicembre del 1930, è considerato uno dei principali autori cinematografici della seconda metà del novecento, esponente della sopra citata Nouvelle Vague, e punto di riferimento per i cineasti degli sessanta assieme a Francois Truffaut. Secondo Liberation, Godard è stato “un regista totale con mille vite e un’opera tanto prolifica“. Nel 1984 è stato premiato con il Leone d’Oro, mentre nel 2011 ha ottenuto l’Oscar alla carriera. Le sue opere, conclude Virgilio, sono state fonte d’ispirazione per molti registi statunitensi, tra cui il fenomenale Quentin Tarantino.

Francesco Totti e Ilary Blasi, sospetto cimici in auto/ L'esperto: "Ecco come si fa"

Ultime notizie, intesa al Senato sul Dl aiuti bis

Nella giornata di ieri è stata raggiunta l’intesa al Senato in merito all’emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. A riferirlo, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, sono stati i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama, nonché i relatori del provvedimento, Daniele Pesco (M5s) e Luciano D’Alfonso (Pd). Il testo, specifica l’Ansa, è quello illustrato nella serata di lunedì e sui cui i vari gruppi avevano dato il proprio consenso di massima. Secondo Federico Freni, sottosegretario all’economia “accontenterà tutti”. Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha aggiunto in una nota: “Sul Superbonus, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata. Serve a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l’obiettivo di garantire, in questi anni post Covid, la ripresa del settore edile e la crescita del Pil. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto”.

Sony World Photography Awards da domani/ Ricavato a favore di Progetto Arca

Ultime notizie, Giovanni Stroppa esonerato dal Monza

E’ stato ufficialmente esonerato nella giornata di ieri l’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa. Al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino, tecnico della Primavera brianzola. Questo il comunicato diffuso dalla società brianzola: “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro. AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza”.











