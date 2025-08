Le ultime notizie di oggi sui dazi di Trump ma anche sulle dimissioni di Occhiuto, il virus West Nile e la guerra in Ucraina

Le ultime notizie di oggi, venerdì 1 agosto 2025, le apriamo con i dazi americani, che entrano ufficialmente in vigore, così come previsto. Nella notte appena passata il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per rendere appunto effettive le misure commerciali, fra cui quelle nei confronti dell’Unione Europea pari al 15% In generale i dazi vanno dal 10 al 41 per centro, questi ultimi contro la Siria.

Al momento regge l’accordo raggiunto con l’Unione Europea, nonostante si temesse non fosse vincolante, di conseguenza da oggi in avanti si applicherà una tassazione del 15% sui prodotti che verranno esportati dagli Stati Membri verso gli Stati Uniti. Quelli della Gran Bretagna saranno invece al 10%, i più bassi in assoluto, mentre il Canada passa dal 25 al 35% e la Svizzera arriva al 39 per cento.

Ultime notizie, presidente Regione Calabria si dimette

Si è dimesso il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Lo ha annunciato lo stesso governatore calabrese, annunciando nel contempo una sua nuova candidatura in vista delle prossime regionali.

Occhiuto ha fatto sapere di voler riscendere in campo lasciando liberi i calabresi di scegliere chi votare: “Siete voi a scrivere il futuro della nostra regione e a dire se ci dobbiamo fermare o se questo lavoro deve proseguire”, le sue parole rilasciate attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Roberto Occhiuto, ricordiamo, è stato raggiunto ad inizio mese di giugno da un avviso di garanzia per corruzione, accuse che lo stesso governatore ha sempre rimandato al mittente.

Ultime notizie, la situazione in Ucraina

Non si placa il conflitto in Ucraina e nella giornata di ieri sono morte una trentina di persone a causa di un massiccio attacco aereo russo, portato avanti con droni e missili, sulla capitale Kiev. Al computo si aggiungono anche ben 159 feriti, per una nuova sanguinosa aggressione al popolo ucraino. Come sempre a rimetterci sono i civili, fra cui 12 bambini rimasti coinvolti in questa guerra che non sembra voler finire mai. Stando a quanto fatto sapere da Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, si tratta del numero di feriti più alto da quando è scoppiata la guerra con Mosca e lo si capisce bene tenendo conto che la Russia ha lanciato ben 300 droni e otto missili contro la capitale ucraina in particolare, così come specificato dal presidente Zelensky.

Oggi, uno agosto, è stato dichiarato giorno di lutto come risposta all’attacco , con bandiere poste a mezz’asta. Intanto è tornato a parlare il presidente americano, Donald Trump, che ha definito le azione russe come “disgustose” e si dice pronto ad imporre delle nuove sanzioni contro Mosca, aggiungendo comunque che “non so se le sanzioni lo infastidiscono”, riferendosi a Vladimir Putin. Nelle ultime settimane l’atteggiamento di Trump nei confronti di Mosca è cambiato in maniera significativa visto che, subito dopo il suo ritorno alla Casa Bianca il tycoon aveva utilizzato un approccio di apertura verso Putin, ma una volta che ha capito che non vi fossero i margini per trattare un accordo ha attaccato più volte il leader russo.

Ultime notizie, virus West Nile, aumentano i casi

Continuano ad aumentare i casi di West Nile in Italia anche se fortunatamente nelle ultime ore non si sono verificati dei decessi. Attualmente siamo arrivati ad 89 infetti in tutto il 2025, contro i 32 del precedente bollettino dell’istituto superiore di sanità che era stato pubblicato la scorsa settimana.

Di questi 89 casi, 40 hanno registrato una forma neuro-invasiva, in particolare in Lazio e Campania, 32 casi in totale nelle due regioni. 46 casi hanno invece registrato della febbre, fra cui 35 nella regione Lazio.

Ultime notizie, altro incidente stradale con auto contromano

A pochi giorni di distanza dall’incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel quale hanno perso la vita tre persone, ieri pomeriggio alle 16.00, sull’autostrada A32 da Torino a Bardonecchia, ancora un incidente simile con un’auto contromano. L’incidente è avvenuto vicino allo svincolo autostradale di Borgone Susa e ha coinvolto una Fiat Panda e un’altra auto.

A causarlo un 88enne che aveva imboccato l’autostrada in contromano e che ha visto morire la moglie mentre altre due persone sono rimaste ferite, con il guidatore 88enne che è stato trasferito all’ospedale di Torino dove è in prognosi riservata per un ematoma al collo ed un trauma toracico. I due feriti sono stati estratti dalle lamiere delle auto da parte dei soccorritori. L’altro ferito, in maniera più leggera, è stato invece portato in ospedale a Rivoli. Gli agenti intervenuti stanno cercando di capire come sia capitato l’incidente.

Ultime notizie, a Gemona un uomo ucciso e fatto a pezzi in casa

Il 35enne Alessandro Venier è stato ucciso a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, e successivamente fatto a pezzi dalla compagna, la 30enne colombiana Marylin Castro Monsalvo e dalla madre, la 62enne Lorena Venier. Entrambe le donne hanno ammesso le loro responsabilità nell’omicidio ma il movente non è stato ancora rivelato e i carabinieri di Udine stanno ancora indagando.

L’uomo è stato in un primo momento sedato con dei farmaci e poi fatto a pezzi utilizzando una sega e poi sepolto i pezzi sotto la calce. L’uomo era padre di una bambina di soli 6 mesi che aveva avuto proprio dalla compagna. L’omicidio dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa e i pezzi del corpo erano stati seppelliti proprio per nascondere l’olezzo. I carabinieri sono al lavoro anche per chiarire le responsabilità personali delle due donne.

Ultime notizie, i mondiali di nuoto a Singapore

Ottimo risultato per Sara Curtis l’italiana che sarà la prima nella storia a disputare una finale dei 100 stile libero ai mondiali. Per lei qualificazione con il settimo tempo nelle due semifinali. Intanto nella stessa gara maschile il romeno Popovici ha fatto il bis aggiudicandosi un altro oro dopo quello della distanza doppia. Per l’Italia c’è stata anche l’eliminazione a sorpresa di Ceccon nei 200 dorso. Altro oro per il francese Leon Marchand nella gara dei 200 metri misti.

Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

Gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza, ed in particolare contro le persone che stavano cercando aiuti alimentari, sono continuati anche nella giornata di oggi con 101 morti nelle ultime 24 ore, Intanto il Premier Netahnyau ha incontrato l’esponente del governo USA, Witkoff e due ministri israeliani hanno dichiarato che è il momento di puntare all’annessione della Cisgiordania. Altri paesi europei hanno dichiarato che riconosceranno lo stato palestinese.

Ultime notizie, intossicazione alimentare da botulino a Cagliari

Una intossicazione alimentare da botulino ha fatto ricoverare sei persone a Cagliari, quattro delle quali, tra cui anche un bambino di 11 anni che si trova attualmente in codice rosso. Tutti gli intossicati avevano mangiato del cibo durante una festa che si è tenuta a Monserrato nei giorni dal 22 al 25 luglio.

Tra i ricoverati gravi anche il padre del piccolo. Una contaminazione alimentare che sembra essere stata limitata in quanto anche altre persone avevano mangiato allo stesso chiosco le stesse portate, senza per questo risultare intossicate.



Ultime notizie, sei arresti per il caso dell’urbanistica a Milano

Dopo lo svolgimento degli interrogatori, sei persone sono state poste agli arresti domiciliari per il caso che riguarda la maxi inchiesta relativa all’urbanistica. I PM hanno parlato di un piano per una “vasta speculazione edilizia. Tra le persone agli arresti domiciliari, sia il “re del mattone”, e numero uno di “Coima”, Manfredi Catella, e l’ex assessore Giancarlo Tancredi, che ha già rassegnato le sue dimissioni dal consiglio comunale.