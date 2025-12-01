Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 1 dicembre 2025: la leader di +Europa è stata ricoverata d'urgenza a Roma per un'insufficienza respiratoria

Nella tarda serata di ieri la leader di +Europa – nota per le sue posizioni radicali e per le battaglie che da sempre conduce per i diritti umani – Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza al Santo Spirito di Roma, dove è arrivata con un codice rosso che ha destato non poche preoccupazioni: dopo i primi momenti di panico, però, dal partito hanno fatto sapere che il ricovero è legato a un’improvvisa insufficienza respiratoria e che la donna 77enne sarebbe attualmente vigile; mentre il primo bollettino medico ufficiale è atteso per la mattinata odierna.

Ultime notizie: due milioni di euro rubati in un assalto a un portavalori a Reggio Calabria

Due auto in fiamme parcheggiate in mezzo alla carreggiata nelle gallerie autostradali tra Scilla e Bagnara: in questo modo – come da protocollo già assodato – un gruppo di rapinatori alle prime luci dell’alba ha bloccato e saccheggiato un furgone portavalori all’altezza di Reggio Calabria, esplodendo anche nel frattempo alcuni colpi d’arma da fuoco; ma mentre – fortunatamente – non si sono registrati feriti o morti, le prime stime sembrano parlare di una refurtiva da circa 2 milioni di euro, con le autorità attualmente alla ricerca dei banditi.

Due incidenti stradali gravi tra Villagrande Strisaili e Atessa: le ultime notizie

Quella di ieri sembra essere stata una giornata complicata per le strade italiane con (almeno) due incidenti gravi che hanno cagionato la morte di cinque persone: il primo risale a poco prima delle 17 di ieri e si è registrato in quel di Atessa – alle porte di Chieti – con due veicoli che si sono scontrati sulla SS652 Fondovalle Sangro per ragioni ancora in via di accertamento, causando la morte di tre persone; mente il secondo è stato registrato qualche minuto più tardi a Villagrande Strisaili – vicino all’Ogliastra – con un’auto che è precipitata da un ponte, finendo nel torrente sottostante e cagionando la morte di tutti e due i passeggeri.

Ultime notizie, coppia trovata morta in un’abitazione a Firenze: secondo le prime ipotesi potrebbe essere un omicidio-suicidio

È una doppia morte – per ora – inspiegabile quella che si è registrata nella giornata di ieri a Firenze con un allarme lanciato attorno alle 14 dopo il ritrovamento di una coppia morta all’interno della loro abitazione: le vittime sono il 74enne Franco Giorgi e la moglie 68enne Gianna Di Nardo e la scena che si sono trovati davanti gli inquirenti sembrava parlare di una lunga colluttazione che si è protratta in diverse stanze dell’abitazione, quasi completamente ricoperta di sangue; ma seppur per ora sia ancora presto per confermarlo, la primissima ipotesi sembra parlate di un omicidio-suicidio.

Le ultime notizie dal mondo: ieri i colloqui a Miami tra Washington e Kiev per la pace in Ucraina

Pur con qualche ombra ancora da diradare, sembra procedere in modo abbastanza serrato la trattativa per la pace in Ucraina che ieri ha visto impegnati i mediatori statunitensi e ucraini a Miami per definire i punti principali sui quali Zelensky non intende fare alcun passo indietro per deporre le armi: il colloquio è stato definito dai presenti “complicato ma positivo” e lo stesso presidente ucraino ha parlato di un incontro “costruttivo”, ringraziando gli USA e Trump per l’impegno profuso nella pace; mentre in mattinata l’inviato USA Steve Witkoff è atteso a Mosca per discutere la nuova bozza emersa dall’incontro con Kiev.