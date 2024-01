Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 1 gennaio: pianificavano attentato di Capodanno a Colonia, 3 arresti

Ultime notizie, Germania: 3 arresti, pianificavano attentato a Colonia

Tre arresti in Germania e rischio terrorismo. La polizia tedesca ha annunciato di aver arrestato tre persone che avrebbero pianificato un attentato. Doveva andare in scena la notte di Capodanno e nel mirino era finita la cattedrale di Colonia. Il presunto mezzo da usare per l’attacco era un’auto, ha riferito la polizia locale, precisando che le misure di sicurezze sono state rafforzate intorno alla chiesa dopo l’allarme. Il ministro degli Interni del Land Herbert Reul in una conferenza stampa ha spiegato che i sospettati fanno parte di “gruppi di islamisti”. Per lo stesso motivo era stato effettuato un arresto in Germania poco prima di Natale.

Ultime notizie: terremoto M 7.5 in Giappone, allerta tsunami

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata oggi in Giappone. Stando a quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense (Usgs), il violento sisma è stato di magnitudo 7.5 e ha colpito nella giornata di Capodanno la costa centro-occidentale giapponese. Il terremoto ha spinto le autorità giapponesi a diramare un’allerta tsunami. Infatti, è stata esortata la popolazione della zona a trasferirsi su luoghi più elevati rispetto al livello del mare per ragioni di sicurezza.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: record di droni russi, abbattuti 87 su 90

Tra ieri sera e le prime ore di oggi la Russia ha fatto registrare un “record” di droni contro l’Ucraina. Ne sono stati lanciati 90, 87 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea di Kiev. Lo ha annunciato l’Aeronautica militare ucraina, precisando che il massiccio attacco di droni kamikaze è stato accompagnato anche da 8 missili di vario tipo. Nel mirino sono finite in particolare le regioni di Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia e Odessa. L’attacco è stato effettuato a ondate da quattro direzioni: Capo Chauda e Balaklava in Crimea, Kursk e Primorsko-Akhtarsk nella Federazione Russa. Nella maggior parte delle regioni del Paese è scattato un allarme aereo. Stando alle prime informazioni diffuse nella notte dalle autorità ucraine, nella tarda serata di ieri una persona è morta e molte sono rimaste ferite nell’attacco di droni che ha riguardato la città meridionale di Odessa. Invece, i detriti di un drone russo abbattuto dalla contraerea ucraina sono caduti nella notte su un museo di Leopoli, provocando un incendio.

Ultime notizie, Corea del Nord: Kim “annientare Sud e Usa se iniziano guerra”

Il nuovo anno si apre per l’Occidente con la minaccia lanciata da Kim Jong-un. Il leader della Corea del Nord ha ordinato ai massimi ufficiali militari del suo Paese di “annientare” la Corea del Sud e gli Stati Uniti in caso di guerra, se le due nazioni dovessero iniziare un confronto armato. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Kcna. “Se il nemico sceglie lo scontro e la provocazione militare contro la Repubblica democratica popolare di Corea, il nostro esercito deve sferrare un colpo mortale per annientarlo completamente, mobilitando tutti i mezzi più forti senza un attimo di esitazione“, ha dichiarato Kim Jong-un durante un incontro con i più alti comandanti nordcoreani a Pyongyang.

Ultime notizie, Danimarca: regina Margherita annuncia abdicazione

La regina Margherita II di Danimarca ha annunciato nel suo tradizionale discorso di Capodanno l’abdicazione. Dopo 52 anni di regno, si dimetterà il 14 gennaio. “Lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik“, ha annunciato durante il discorso. La sovrana, vedova dal 2019, è stata sottoposta a febbraio ad un importante intervento chirurgico alla schiena che le ha impedito di apparire in pubblico fino ad aprile. Quell’operazione “ha fatto nascere pensieri sul futuro, sul fatto che fosse giunto il momento di trasferire le responsabilità alla prossima generazione“, ha aggiunto la regina 83enne. Salita al torno dopo la morte del padre nel 1972, la regina Margherita II ha contribuito a modernizzare la monarchia in Danimarca. Inoltre, dopo la morte della lontana cugina Elisabetta II, è l’ultima sovrana a regnare in Europa.











