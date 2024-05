Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 1 maggio: proteste pro Palestina, polizia entra nella Columbia University NY

Columbia University a New York: le ultime notizie dopo l’ingresso notturno della polizia e le decine di arresti

Dalle ultime notizie in arrivo d’Oltreoceano, la preside della Columbia University di New York ha fatto sapere questa mattina di aver chiesto alla polizia di presidiare il campus fino almeno al prossimo 17 maggio per consentire lo svolgimento delle lauree in un clima blindato ma senza possibilità di ulteriori gravi proteste pro-Palestina che hanno infiammato (e insanguinato) le ultime settimane.

Il 15 maggio sono previste nella Columbia circa 15mila lauree e si teme uno “blocco” completo degli studenti (misti a centri sociali e attivisti) impegnati nella protesta clamorosa contro l’ateneo che ha legami con altre università di Israele: questa notte la polizia, su richiesta della preside, ha fatto irruzione nell’ateneo per riprendere la Hamilton Hall, l’edificio occupato da giorni dai pro-Pal. Agenti in tenuta anti sommossa sono entrati dalle finestre e hanno allontanatogli studenti manifestanti, con una decina di arresti tra quelli che opponevano resistenza. Secondo le prime stime della polizia riportate dalle ultime notizie della CNN, nella Columbia occupanti v’erano anarchici ben noti alle forze dell’ordine, di fatto «gente che non professa ideologie o interessi politici, ma vuole solo creare confusione e scontrarsi con la polizia».

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele ed Hamas

Dopo la presenza a Il Cairo, la delegazione di Hamas ha lasciato la capitale egiziana e dovrebbe a breve dare la sua risposta rispetto alle proposte di tregua ricevute da Israele, Egitto, Qatar e Stati Uniti. Dalle ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente, emerge che il Premier israeliano Netanyahu ha annunciato l’ingresso delle truppe a Rafah sia che sia stato trovato un accordo oppure no.

Per questo le prossime 72 ore sembrano decisive. Secondo alcuni media, tra i quali la Reuters, gli investigatori della Corte Penale Internazionale hanno ricevuto delle testimonianze da parte del personale degli ospedali di Gaza. Secondo l’importante Wall Street Journal la tregua sarà suddivisa in due fasi con la prima della durata di 3 settimane e la seconda di 10 settimane. Durante la prima fase ci sarà il rilascio degli ostaggi.

Incidente sul lavoro in Friuli: le ultime novità

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in Friuli a Fiume Veneto. L’incidente è avvenuto martedì mentre l’operaio stava lavorando ad un ponteggio ed è stato colpito da una gru che lo ha fatto precipitare a terra da alcuni metri. L’operaio è morto sul colpo e a causa di un trauma grave subito al capo. I soccorsi che sono stati attivati immediatamente sia dai colleghi dell’operaio che dalle persone che si trovavano all’interno del cantiere, sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di chiarire le circostanze dell’incidente.

A Londra un attacco nella metro provoca la morte di un ragazzo di 13 anni

Martedì di terrore a Londra con l’assalto avvenuto nella metro: un ragazzo di 13 anni è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa dell’attacco che un uomo ha portato utilizzando una katana. L’uomo è stato poi successivamente arrestato dalla polizia, che ha comunicato che non si è trattato di una azione terroristica. L’aggressione e l’omicidio del ragazzo sono avvenute in una fermata della metropolitana situata nella zona Nord Est della capitale britannica. L’aggressore indossava una felpa gialla ed aveva in mano la katana, un grosso coltello.

Condanna a 2 anni e 8 mesi per Gianfranco Fini

L’ex presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, è stato giudicato colpevole e condannato ad una pena di 2 anni ed 8 mesi relativamente al caso della compravendita della casa di Montecarlo. I giudici del tribunale hanno stabilito che anche la compagna dell’ex presidente, Elisabetta Tulliani, deve scontare una pena di 5 anni. Sei invece gli anni del suocero, e per il cognato. Il processo era stato intentato per riciclaggio relativamente alla compravendita di una abitazione situata nel Principato di Monaco, per cui Gianfranco Fini aveva dato il suo benestare.

Jannik Sinner vince negli ottavi a Madrid: ultime notizie tennis

Nella partita contro il russo Kachanov, il tennista italiano Jannik Sinner si è imposto in tre set chiudendo con un doppio 6–3 dopo che aveva lasciato al suo avversario il primo set con il punteggio di 7-5. Sinner anche in questa gara come in quella del giorno precedente, ha avuto alcuni piccoli problemi fisici e nel prossimo incontro dovrà affrontare il vincente dell’incontro tra Ruud ed Auger-Aliassime, ovvero il canadese, il prossimo giovedì 2 maggio 2024.











