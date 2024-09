Ultime notizie, Gaza: trovati corpi di 6 ostaggi israeliani

Israele ha recuperato i corpi di 6 ostaggi nella Striscia di Gaza: sono due donne e quattro uomini, tra cui anche un israelo-americano. Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha fatto sapere che sono stati “brutalmente uccisi” da Hamas prima che arrivassero le truppe. Erano stati rapiti il 7 ottobre e sono stati trovati in un tunnel di Rafah a circa un chilometro da quello in cui è stato salvato giorni fa Farhan al-Qadi. L’ipotesi è che gli ostaggi israeliani siano stati uccisi un giorno prima o due dal loro ritrovamento. I cadaveri sono stati riportati in Israele per l’identificazione. Dunque, al momento sono 97 gli ostaggi rimasti a Gaza, tra cui i corpi di almeno 33 deceduti.

Fabrizio Longo, morto direttore Audi Italia: incidente in montagna/ Precipitato per 200 metri sull'Adamello

Ultime notizie, ultimo week end da bollino rosso per i rientri

Stiamo vivendo l’ultimo week end da bollino rosso per i rientri dalle zone di vacanze degli italiani. Si tratta di un week end ancora con caldo estivo e afa che ha visto, inoltre, molti incidenti sulle autostrade e strade italiane. Uno in particolare ha bloccato, nella mattinata, l’autostrada del sole nella tratta fra Valmontone e la capitale. Molti i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro che ha visto anche l’intervento dell’elisoccorso. Per quanto riguarda il meteo, attesa da lunedì la pioggia e l’abbassamento delle temperature.

Million Day, numeri vincenti delle 13.00/ L'estrazione di oggi 1 settembre 2024

Ultime notizie, Conte attacca Renzi sul campo largo

Giuseppe Conte si schiera in modo netto contro l’adesione di Italia Viva di Matteo Renzi all’alleanza progressista. Per il leader del M5S far entrare Renzi nell’alleanza, come proposto dalla segretaria del Partito Democratico, sarebbe inaccettabile e disastroso per l’alleanza. Renzi ribatte prontamente attaccando Conte sostenendo che il campo largo deve essere con i progressisti e contro i sovranisti.

Ultime notizie, donne ostaggio di Hamas violentate e rimaste incinte

Un video dei familiari degli ostaggi di Hamas ha denunciato che alcune delle donne rapite dal gruppo terroristico lo scorso 7 ottobre sarebbero state violentate dai rapitori restando anche incinte. Mentre monta la protesta dei familiari degli ostaggi, il governo israeliano vede una importante frattura fra il Ministro della Difesa Gallant e il Primo Ministro Netanyahu sulle modalità per portare avanti la trattativa del cessate il fuoco a Gaza che, fra l’altro, consentirebbe anche la liberazione degli ostaggi. Insieme al conflitto in Ucraina, quello di Gaza è il 56esimo conflitto che insanguina il mondo. Un numero mai così alto dalla seconda guerra mondiale.

Terremoto oggi a Perugia: magnitudo 1.5/ Ultime notizie Ingv: scossa a Norcia, sciame sismico in Umbria

Ultime notizie, dopo l’arresto resta il dramma di un omicidio senza un perché

Dopo l’arresto dell’assassino di Sharon Verzeni emergono particolari tratti dall’interrogatorio. L’assassino si sarebbe scusato per quello che stava per fare mentre la vittima avrebbe immediatamente gridato più volte: “Perché? Perché?” prima di chiamare il 118 a cui è riuscita a segnalare di essere stata accoltellata. I due testimoni principali dell’indagine, che hanno permesso la cattura dell’assassino, dichiarano di aver fatto solo il loro dovere. Avevano visto Moussa in bicicletta con uno sguardo strano.

Ultime notizie, sbalzati in acqua e poi riemersi

Parla il marinaio di guardia sulla plancia del Bayesan. Col vento a 20 nodi, il marinaio dichiara di aver svegliato il capitano. Ricorda poi di essere stato sbalzato in acqua e di aver faticato per risalire. Continua affermando di aver messo in salvo tutte le persone che era stato possibile salvare dall’imbarcazione affondata che non aveva una scatola nera.

Ultime notizie, stretta sulle pensioni all’estero

Dopo il giro di vite del Portogallo sui pensionati che si trasferivano nel paese lusitano, da settembre anche l’INPS aumenterà i controlli sui pensionati trasferiti all’estero, nell’ambito dell’Unione Europea, per verificare il mantenimento dei requisiti del beneficio. Chi non risponderà all’INPS perderà l’assegno pensionistico.