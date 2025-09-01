Le ultime notizie e ultim'ora di oggi 1 settembre 2025: terremoto devastante in Afghanistan con scossa M 6.0, quasi migliaia le vittime sotto le macerie

Le ultime notizie sul devastante terremoto in Afghanistan: più di 800 morti e 1300 feriti

Sono devastanti e terrificanti le ultime notizie in arrivo dal Medio Oriente con il terremoto in Afghanistan che questa notte ha causato più di 800 morti e quasi 1300 feriti secondo i primissimi “calcoli” fatti dalle autorità talebane. Un sisma di grado M 6.0 ha colpito domenica notte l’area est dell’Afghanistan, specie nella provincia di Kunar e vicino alla città di Jalalabad.

Area non esattamente ricca del Paese sotto l’egida del regime islamista dei Talebani, le case si sono ridotte in poltiglia dopo la devastante scossa pari come magnitudo a quanto avvenuto ad Amatrice in Italia nel 2026: il bilancio parziale, seppure le comunicazioni siano sempre complesse viste il regime, parla di 622 morti e 1300 feriti ma i dati sono in continua evoluzione e potrebbero ben presto peggiorare.

Morti in strada, sotto le macerie, con i soccorsi in difficoltà nel raggiungere l’area dove si temono altri terremoti nelle prossime ore. In Italia ore di apprensione in Campania per una nuova scossa di M 4.0 Richter, preceduta da lungo sciame sismico, presso i Campi Flegrei: per ora nessun danno ma “solo” paura con la gente che è scesa in strada all’alba.

Al via il vertice Sco in Cina: Putin e Modi da Xi

Il 25esimo vertice dello Sco, “Organizzazione per la Cooperazione di Shangai” è iniziato ieri in Cina a Tianjin dove è arrivato anche il presidente russo Putin: dalle ultime notizie emerse negli incontri bilaterali iniziali, al vertice partecipa anche l’India, al cui premier, Modi, Xi ha rivolto parole di collaborazione e non di rivalità. Nel corso del vertice si avranno degli incontri ulteriori bilaterali fra Xi, Putin e Modi.

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato, durante il brindisi di apertura, che dal vertice Sco si avrà un rafforzamento della convergenza tra i paesi che fanno parte del Sud Globale, proprio in un momento nel quale sembrano prevalere ed aumentare continuamente quelli che lo stesso il presidente cinese definisce come fattori di instabilità. Tra gli intervenuti a questo vertice anche Masoud Pezeshkian, presidente dell’Iran, con dunque al tavolo dei dibattiti tanto la situazione in Ucraina quanto quella complicata in Medio Oriente.

Un vertice che si tiene proprio nello stesso momento in cui diversi dei paesi partecipanti sono sotto la sfida di Donald Trump con l’arma dei dazi. In una intervista all’agenzia di Stato cinese, Putin ha attaccato con forza la militarizzazione dell’Unione Europea dando la piena responsabilità sulla mancata pace in Ucraina.

La guerra in Medio Oriente tra Israele ed Hamas: le ultime notizie

Mentre sul terreno continuano ad avanzare le truppe dell’Idf, proseguono anche i raid israeliani a Gaza. Nell’ultimo sono rimaste uccise 76 persone, secondo le stime delle autorità vicine ad Hamas. I palestinesi in fuga da Gaza sono circa 1 milione, tra mille difficoltà ed anche la Croce Rossa ha dichiarato l’impossibilità di una evacuazione di massa.

Abu Obeida, uno dei portavoce di Hamas, è stato ucciso a Gaza da un raid mirato delle forze israeliane: la notizia è stata data dalla stessa organizzazione palestinese e confermata anche da Israel Katz, ministro della difesa israeliano che si è anche congratulato con lo Shin Bet per l’operazione. Il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di diversi paesi occidentali potrebbe portare Israele ad annettere alcuni territori palestinesi in Cisgiordania come ritorsione, confermato dal dialogo tra il Ministro degli Esteri Sa’ar e il suo omologo americano Marco Rubio.

La situazione agli US Open di tennis

Nelle gare giocate nel weekend a New York nell’ambito degli US Open, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno superato il turno e potrebbero anche trovarsi di fronte nei quarti di finale. Per Sinner vittoria in 4 set contro il canadese Shapovalov che aveva vinto il primo, arrendendosi poi nei successivi tre. Musetti ha battuto il connazionale Cobolli che si è ritirato per problemi ad una mano nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due. Entrambi gli azzurri scenderanno in campo oggi, con la possibilità di trovarsi poi di fronte nei quarti. Continua la “moria” delle teste di serie con l’eliminazione anche del tedesco Zverev, che poteva essere l’avversario di Sinner nella semifinale.

Piastri vince il Gran Premio d’Olanda di Formula Uno

Sul circuito di Zandwoort si è corso il GP d’Olanda di Formula 1 che ha visto il successo di Piastri su McLaren, che con questo successo e il contemporaneo ritiro di Norris, allunga nel mondiale. Al secondo posto si è classificato il pilota di casa Max Verstappen, mentre il gradino più basso del podio è stato occupato da Hadjar, che ha così bissato il buon risultato delle prove ufficiali. Malissimo invece le due rosse della Ferrari, con Hamilton che è uscito di pista, mentre Leclerc è stato urtato da Antonelli e si è dovuto ritirare.