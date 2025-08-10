Ultime notizie e ultim'ora di oggi, domenica 10 agosto 2025: non si è ancora arrestato l'incendio sul Vesuvio, co fiamme ormai diffuse per 3 km

Ultime notizie: vasto incendio sul Vesuvio

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sul Vesuvio e si è esteso con un fronte lungo tre chilometri, richiedendo l’ausilio di 10 mezzi aerei in quanto ai 4 Canadair regionali edai 4 elicotteri campani, si sono aggiunti altri 2 Canadair messi a disposizione dalla regia centrale contro le emergenze: l’incendio interessa diverse aree tra le quali le più colpite sono quelle di Boscotrecase e Terzigno; mentre per cercare di domare le fiamme sono scesi in campo anche uomini dell’esercito e il governatore De Luca ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale.

Ultime notizie: la situazione odierna del traffico sulle strade italiane

Ieri e oggi sembrano essere giornate particolarmente difficili per chi si è messo in viaggio verso le località di villeggiatura, sia in montagna che al mare con una giornata di domenica 10 agosto (appunto, oggi) che, dopo il bollino nero di ieri, sarà ancora rossa in tutta Italia: l’Anas ha – come sempre – raccomandato agli automobilisti la massima prudenza e ha sospeso l’83% dei lavori di manutenzione che si stavano eseguendo sulle reti autostradali; mentre lunedì, dopo un iniziale bollino arancione di mattina, tutto tornerà alla normalità.

Trump annuncia il vertice con Putin: le ultime notizie sulla guerra in un Ucraina

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che il vertice con l’omologo russo Vladimir Putin si terrà il prossimo 15 agosto in Alaska – come confermato anche da fonti moscovite -, con un contestuale messaggio inviato a Zelensky nel quale Washington ricorda che per raggiungere l’intesa l’Ucraina deve essere pronta a cedere qualcosa: messaggio che, dal conto suo, l’ucraino ha – naturalmente – respinto, parlando di una “non pace” se il suo Paese sarà assente dai colloqui; mentre Putin, dopo aver trovato l’accordo per l’incontro diretto con Trump, ha telefonato anche a Modi e Xi Jinping, con Tusk che ha espresso il suo pensiero dicendo che il “congelamento” del conflitto in Ucraina è ora più vicino.

Le previsioni meteorologiche sull’Italia: le ultime notizie di domenica 10 agosto

Tutta l’Italia è ancora interessata da un vasto campo di alta pressione che ieri ha causato temperature elevate e caldo afoso e che oggi potrebbe portare a ulteriori aumenti fino a massime che oscillano tra i 37 e i 38 gradi centigradi, specialmente nelle zone interne delle regioni del centro e in quelle del sud, oltre che sulla bassa pianura padana: una situazione che – secondo gli esperti – perdurerà anche nei prossimi giorni arrivando fino alla festività di ferragosto.

Ultime notizie: grave incidente stradale sulla A35, morta una ragazza di 19 anni

Un grave incidente accaduto nella tarda serata di venerdì, intorno alle 21.30, è costato la vita a una ragazza di 19 anni, Sofia Galante, che è stata travolta da un’auto guidata da un 21enne che è stato successivamente arrestato ed è risultato essere positivo alla droga: l’incidente mortale è avvenuto sulla A35 nei pressi di Brescia tra le due uscite di Travagliato, sulla corsia diretto verso la città bresciana; mentre Sofia Galante era scesa dall’auto sulla quale si trovava dopo un tamponamento e le cause esatte della tragedia devono essere ancora chiarite.

Ultime notizie dallo sport: Sinner in campo stasera a Cincinnati

La serie dei tornei Master 1000 dell’ATP prosegue sul cemento americano con il torneo di Cincinnati nel quale tornano a giocare sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz: per il tennista italiano la prima sfida è stata quella di ieri sera quando è sceso in campo, intorno alle 22.00, per affrontare il colombiano Galan già incontrato e battuto in due occasioni precedenti.

Proteste da parte di molti Paesi occidentali per la decisione israeliana: ultime notizie

La decisione israeliana, fortemente voluta dal Premier Netanyahu e osteggiata dai capi dell’Idf, di procedere con l’occupazione completa della striscia di Gaza iniziando proprio da quella della città, ha trovato forte opposizione da parte di molti paesi europei con decisioni drastiche come quella della Germania che ha sospeso l’invio degli armamenti; mentre anche l’Italia ha protestato, pur senza gesti eclatanti.