Bolelli e Vavassori vincono il doppio al torneo di Rotterdam: ultime notizie dallo sport

La coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è aggiudicata la finale del doppio maschile nel torneo Atp 500 di Rotterdam, battendo in finale quella formata dal polacco Zielinski e dal belga Gille: il match ha avuto una durata di 1 ora e 24 minuti e i due italiani si sono imposti con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-6; portandosi a casa il secondo torneo vinto di questa stagione, nonché il quinto in assoluto da quando si è formata la coppia nel corso della terza finale dell’anno disputata dai due tennisti comprendendo anche la sconfitta negli Australian Open. Sempre a Rotterdam, nel singolo maschile in cui nella scorsa edizione si era imposto Jannik Sinner, il successo è andato a Carlos Alcaraz che si è imposto in finale in tre set su De Minaur con il punteggio di 6 – 4, 3 – 6, 6 -2.

Ultime notizie: interrotta l’omelia di Papa Francesco

Il Pontefice, durante la messa legata al Giubileo delle Forze Armate, ha dovuto interrompere la lettura dell’omelia a causa di difficoltà nel respirare che lo stesso Francesco ha comunicato scusandosi e chiedendo al maestro di proseguire al suo posto la lettura; mentre durante la successiva recita dell’Angelus, il Papa ha rivolto un appello per la pace e alla deposizione delle armi in tutto il mondo.

Colloquio telefonico tra Trump e Putin: ultime notizie sulla guerra

Il presidente statunitense Trump ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico con Putin nel quale si è parlato anche della guerra tra Russia e Ucraina: il tycoon ha riferito che lo stesso presidente russo vuole che “si smetta di morire” e per questo la guerra deve cessare; mentre secondo alcune fonti dell’Unione Europea i 27 attualmente non possono essere esclusi da eventuali trattative di pace. In un post su “X” – dal conto suo -, Zelensky ha accusato Putin di voler proseguire nella guerra citando i rapporti dell’intelligence ucraina che riportano come il Cremlino stia continuando a sviluppare dei nuovi impianti di produzione di armi – citando tra gli altri dei nuovi droni in produzione -, anche in collaborazione con la Corea del Nord, ed allo stesso tempo sta creando delle nuove divisioni.

Femminicidio e tentato suicidio a Venaria: ultime notizie

Un uomo di 56 anni – Pietro Quartuccio – disabile e costretto in sedia a rotell, ha ucciso nella tarda serata di ieri a Venaria Reale, in provincia di Torino, la moglie 51enne Cinzia D’Aries, colpendola alla schiena con un coltello da cucina, tentando poco dopo di togliersi la vita con un ingente quantità di farmaci: il 56enne – comunque – non è morto e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Maria Vittoria e non sembra essere in pericolo di vita; mentre nell’appartamento – situato in Via Gozzano – la moglie è stata ritrovata nel bagno. I vicini hanno raccontato alle forze dell’ordine che tra i due si verificavano spesso dei litigi e pare che l’allarme ai carabinieri, che una volta giunti sul posto sono dovuti entrare da una finestra, sia stato dato tramite una telefonata da parte della sorella del marito che non aveva sentito da ore il fratello e la cognata.