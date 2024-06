Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 10 indagati per la morte del bambino nel pozzo, slitta autopsia

L’inchiesta per la morte di Vincenzo, il bambino caduto nel pozzo a Palazzolo Acreide, vede iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo dieci persone. Tra queste ci sono Pippo Giardina, presidente della Fondazione Doniamo sorrisi, che si occupava dell’organizzazione del campus, e nove operatori della cooperativa, tra cui la donna che si è calata per tentare di salvare il piccolo.

UN PAESE DI PENSIONATI/ I numeri che cambiano la Costituzione "fondata sul lavoro"

Anche diverse altre persone però erano presenti al momento dell’incidente e verranno probabilmente ascoltati dagli inquirenti per ricostruire la dinamica, ma gran parte di loro sono minorenni e dunque gli interrogatori dovranno essere effettuati con procedure ad hoc. È emerso finora che la struttura non era facilmente accessibile e che la vittima potrebbe avere saltato sulla copertura del pozzo artesiano prima di precipitare al suo interno e morire sul colpo. L’autopsia, che è slittata alla prossima settimana, chiarirà tuttavia meglio questi aspetti.

Soumahoro, "schiavi" prelevati anche dal Cas Karibu/ Lo rivelano carte di un processo per caporalato a Latina

Ultime notizie: caccia alla banda che ha assalito la Mondialpol di Sassari

A Sassari continua la caccia al commando che ha fatto saltare con una escavatrice il caveau della sede Mondialpol in pieno stile Far West, portando via ingenti somme di denaro. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, in quanto all’interno della struttura si trovavano da poche ore i soldi necessari al pagamento delle pensioni, che sarebbe avvenuto la settimana successiva. In tutto il nord della Sardegna sono stati pianificati dei posti di blocco e un elicottero sta perlustrando le zone per provare a rintracciare i membri della banda.

Santa Messa Rai 1, oggi 30 giugno 2024/ Diretta tv e streaming video dalla Basilica Santa Rita da Cascia

Ultime notizie: sale la tensione in Medio Oriente

In queste ore è salita la tensione in Medio Oriente, con l’Iran, dove si stanno svolgendo le elezioni con l’affluenza più bassa di sempre, che ha minacciato pesantemente Israele: se lo stato ebraico attaccherà il Libano sarà guerra di annientamento. Intanto in un attacco all’ambasciata israeliana di Belgrado è stato ferito un poliziotto serbo, mentre l’attentatore è stato ucciso. Il ministro dell’Interno Dacic ha definito quanto accaduto come un atto di terrorismo.

Ultime notizie: le vacanze entrano nel vivo ma meteo instabile

Il meteo è instabile in tutta Italia: arriva l’anticiclone africano che farà salire notevolmente le temperature, che raggiungeranno picchi di 41 gradi in Sicilia, mentre al Nord invece sono ancora attese piogge, forti venti e grandinate. Il settore turistico tuttavia non si ferma, anzi si conferma in continua espansione e si va verso una estate da record: 29 milioni di italiani andranno in vacanza tra giugno e settembre con le mete balneari al top delle preferenze. Attesi anche milioni di stranieri, con in testa i tedeschi. In molte piazze italiane si è svolta anche una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, pratica odiosa che si ripete ogni estate in concomitanza con le vacanze.

Ultime notizie: l’Italia eliminata dagli Europei

La Nazionale italiana guidata dal c.t. Spalletti è fuori dagli Europei di calcio 2024 dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Svizzera agli ottavi di finale. Gli azzurri non sono mai riusciti ad entrare in partita, giocando male contro un avversario che ha sempre dominato, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello motivazionale. Il primo tempo si è concluso con gli svizzeri in vantaggio grazie ad un goal di Freuler segnato al 37esimo minuto, seguito da una seconda marcatura di Vargas al 46esimo. Resta la forte delusione per una performance davvero scadente.

