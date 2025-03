Ultime notizie: uomo di 58 anni ucciso a Valbrembo in provincia di Bergamo

Il corpo senza vita di un uomo di 58enne, l’ex tassista Luciano Muttoni, è stato trovato nella mattina di ieri all’interno di un’abitazione a Valbrembo – in provincia di Bergamo – da un’assistente sociale: l’uomo non rispondeva al telefono e questo ha preoccupato l’assistente che si è recata alla sua abitazione trovandolo morto con diverse ferite alla testa che fanno pensare ad un omicidio; ma saranno ovviamente le indagini – già avviate – a chiarire l’accaduto.

Terremoto oggi a Norcia, magnitudo 2.1/ Ultime notizie Ingv: tre scosse anche ai Campi Flegrei

Le condizioni di salute di Papa Francesco: ultime notizie

Papa Francesco prosegue le terapie mediche e anche ieri – come di consueto – ha fatto pervenire il suo messaggio scritto per l’Angelus, nel quale ha ringraziato tutte le persone che stanno pregando per lui chiudendo con uno speranzoso arrivederci: la sua situazione è leggermente migliorata ma i medici restano cauti riguardo allo scioglimento della prognosi, tanto che con il bollettino arrivato nella serata di sabato non è stato replicato ieri, con i medici che hanno detto che sarà necessario attendere il momento in cui al Pontefice non servirà più la ventilazione notturna; mentre sappiamo che ieri ha ricevuto la visita del cardinale Parolin, accompagnato da Monsignor Pena Parra.

FOTO DEL PAPA/ Non ce ne sono perché Francesco chiede alla Chiesa di fidarsi (di più) del Mistero

Ultime notizie sul conflitto Ucraina-Russia

Con una serie di attacchi le truppe di Mosca hanno conquistato 3 cittadine ucraine nel Kursk, nel Donetsk e nel Sumy: con queste conquiste la Russia è arrivata a controllare circa il 20% del territorio dell’Ucraina e il presidente di Kiev Zelensky ha dichiarato che queste azioni mostrano che gli obiettivi della Russia non sono cambiati; mentre dal conto del ministero della Difesa di Mosca è arrivata la conferma della distruzione di alcuni obiettivi strategici per le difese dell’Ucraina, come impianti del gas, officine di produzione delle armi e aeroporti militari.

Padre Marko Ivan Rupnik, chi è ex gesuita e teologo accusato di abusi/ Opere e onorificenze, poi lo scandalo

Le ultime notizie dallo sport: doppietta di Dominik Paris nel superG di Kvitfjell

Fantastica doppietta dello sciatore azzurro Dominik Paris che sulla pista di Kvitfjell vince anche la prova di SuperG concedendo il bis in tre giorni che sono stati davvero eccezionali per il 36enne che – con quello di ieri – ha raggiunto il 24esimo successo in gare di Coppa del Mondo: in questa specialità lo sciatore azzurro aveva vinto per l’ultima volta 6 anni fa a Solden ed è riuscito a tornare al successo su una pista – appunto quella di Kvitfjell – che ama particolarmente; mentre tra gli sciatori italiani in Coppa del Mondo lo precede – dopo aver raggiunto Gustavo Thoeni – soltanto Alberto Tomba che ha conquistato 50 primi posti ed ora per Paris l’obiettivo è quello delle Olimpiadi in casa, tra 11 mesi.

Novak Djokovic va ko nel Master 1000 di Indian Wells: le ultime notizie

Al torneo sul cemento americano continuano le sorprese e dopo l’uscita di Zverev e quella di Ruud, arriva anche quella del tennista serbo Novak Djokovic battuto dall’olandese Van de Zandschulp; mentre avanzano facilmente al turno successivo sia Carlos Alcaraz, che Arnaldi – che è riuscito ad estromettere la testa di serie numero 7 Rublev battendolo in due soli set – e tra le donne passo in avanti sia di Paolini che di Bronzetti che sono approdate al terzo turno.